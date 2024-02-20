Инвесторы приехали на форум

В форуме приняли участие представители крупных компаний Казахстана, России, Китая, Италии, Турции и стран Прибалтики. Все они будто услышали слова Президента РК Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства о том, что республике «нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций».

Дополнительным стимулом к участию в мероприятии стали перспективы и преференции специальной экономической зоны Qyzyljar, на территории которой уже выпускают продукцию четыре компании.

Особое внимание участники Qyzyljar Investment Forum 2024 уделили налаживанию партнерства в строительной отрасли. С 2021 года объем строительных работ в Северо-Казахстанской области увеличился на 67%.

Шесть меморандумов на общую сумму 41 млрд тенге подписали с инвесторами представители АО «СПК «Солтүстік», в том числе с ТОО «KazOilSeedProcessing» – по строительству завода по переработке масличных культур, с ТОО «Север Агро ЛТД» – по производству сухого кобыльего молока.

Комбикормовый завод и мельницу в СПК намереваются построить в содружестве с ТОО «Мемолюкс», а производство активных кормовых дрожжей – с ТОО «Prosol Bioteh Kazakhstan».

– У нас уже есть опыт работы с крупными инвесторами, – сказал в связи с этим директор цент­ра обслуживания инвесторов АО «СПК «Солтүстік» Жаслан Кожахметов. – Наша структура сопровождает инвестиционные проекты по принципу «одного окна» и помогает получить технические условия, выбрать земельный участок, решить визово-миграционные вопросы, подвести инфраструктуру. У нас есть также пул пустующих помещений…

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев подписал на форуме меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом города и тремя потенциальными инвесторами, заинтересованными в строительстве современных жилых комплексов.

– Инвесторы играют ключевую роль в развитии областного цент­ра, – отметил Серик Мухамедиев, – они поднимают его престиж и увеличивают количество рабочих мест.

Положительно отозвался о форуме член областного общественного совета Павел Афанасьев.

– С весны 2019 года в Петропавловске функционирует специальная экономическая зона Qyzyljar, в которой действуют нулевые ставки корпоративного подоходного и земельного налогов, – отметил он.