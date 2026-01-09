Этим видом терапии занимается врач-реабилитолог Айгуль Хасенова – специалист с почти тридцатилетним стажем в медицинской реабилитации. Как выяснилось, тренер сама воспитывает дочь с диагнозом «церебральный паралич». И еще в начале 2000-х годов она искала пути восстановления для своего ребенка.

– Впервые в Казахстане иппотерапия стала применяться в 2008 году на базе конно-оздоровительного комплекса «Титан» в Восточно-Казахстанской области, – рассказывает врач-реабилитолог. – Я родом из этих краев. Помню, тогда подумала, что тоже могу развивать это направление. Дело было в Семее, и, конечно, такой сильной поддержки в то время не было. И только спустя почти десять лет я оказалась в Астане. Здесь сначала нашла любителей конных прогулок, стала водить к ним дочь. А потом, уже через акимат и комплекс «Арғымақ», получила поддержку и в 2023 году стала официально заниматься иппотерапией с детьми.

На начальном этапе требовалось выстроить взаимодействие с профильными управлениями, определить категории детей, разработать регламент занятий и порядок отбора. По словам Айгуль Хасеновой, иппотерапия – это не просто катание на лошадях, как часто думают родители, а часть медицинской реабилитации и абилитации. Например, для детей, которые нуждаются в улучшении мышечного тонуса, опорно-двигательного аппарата, развития психо-речевых функций, важно проводить комплекс занятий. Также верховая езда и общение с лошадью помогают маленьким пациен­там отдохнуть, улучшить психо-эмоциональное состояние, развивать сенсорику, социализацию и коммуникацию.

Занятия в конно-спортивном клубе проходят по вторникам и четвергам в две смены: утром и после обеда. По словам специалиста, к ним приходят дети с самыми разными диагнозами – от нарушений опорно-двигательного аппарата и детского аутизма до генетических заболеваний, нарушений слуха, зрения и психоречевого развития. Нередко у одного ребенка сочетается сразу несколько расстройств. Именно поэтому для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план реабилитации.

Во время сеансов используются различные положения ребенка на лошади: сидя лицом вперед, назад, боком, лежа на крупе или шее. Во время занятия задействованы мышцы, которые трудно активировать традиционными методами, формируется баланс, улучшается координация движений. Минимальный курс составляет восемь занятий, но в зависимости от диагноза и динамики программа может корректироваться.

– Используем методики для улучшения мышечного тонуса и баланса, – продолжает наша собеседница. – Проводим терапию психоэмоционального состоя­ния, речевого развития и так далее. Но хотелось бы, например, для ребят с расстройствами аутистического спектра работать немного в другом формате. Мы сейчас это продумываем и, конечно, к этому должны быть готовы сами родители.

Особое внимание уделяется подбору лошадей. По словам эксперта, в занятиях­ задействованы от 10 до 15 животных, которые регулярно меняются, чтобы избежать переутомления. Кони проходят специальную подготовку и отбираются по строгим критериям: кроткий нрав, отсутствие заболеваний. Для каждого ребенка подбирается индивидуальная лошадь с учетом его роста, веса и особенностей состояния. Кроме того, сот­рудники комплекса также проходят регулярное обучение, изучают международные методики по работе с детьми.

Чтобы записаться на иппотерапию, нужно зарегистрироваться на цифровой платформе birge.astana.kz. Также подписаны меморандумы о сотрудничестве с центрами социального обслуживания «Жансая» и «Нұрлы жүрек», которые направляют детей на реабилитацию. Как признается Айгуль Хасенова, потребность в их услугах оказалась значительно выше ожидаемой. Только за прошлый год через занятия с лошадьми прошло порядка 1,5 тыс. детей. При этом число желающих продолжает расти.

Вместе с тем сторонники терапии сталкиваются с объективными трудностями. Основная из них – кадровая. Для полноценной работы необходимы специалис­ты узких профилей: нейропсихологи, логопеды, дефектологи, кинезитерапевты. Однако, как отметила Айгуль Хасенова, уровень зарплаты сотрудников, работающих с детьми, остается низким, что затрудняет привлечение и удержание кадров. Без решения этого вопроса, как отмечает эксперт, говорить о масштабировании проекта крайне сложно.

– Сейчас иппотерапию проводят во всех регионах страны, но надо понимать, что работать по этому направлению должны специалисты не только со знаниями анатомии и психологии человека, но и ветеринарии, – добавила иппотерапевт.

Несмотря на сложности, планов у клуба много. Отдельное направление – работа с параспортсменами. В этом году Айгуль Хасенова открыла группу по адаптивному конному спорту и сама занимается их подготовкой.

– Я вывожу детей на спортивные соревнования в качестве тренера. У нас уже есть золотые, серебряные и бронзовые призеры – это достижение и результат проделанной работы, и я горжусь этим! Я всегда радуюсь, когда мои воспитанники выходят на новый уровень, получают массу положительных эмоций и верят в свои силы, убеждаются в том, что они действительно полноценные члены нашего общества, – подчеркнула Айгуль Хасенова.

В апреле 2024 года в Астане прошла первая региональная специальная олимпиада, где воспитанники «Арғымақ» заняли призовые места, включая первое место самого юного участника. А летом команда успешно выступила на открытых республиканских соревнованиях в Усть-Каменогорске и получила бесценный опыт и море положительных эмоций.