Правоохранители опубликовали ориентировку на подозреваемого в убийстве супружеской пары

Фото: qamqor.gov.kz

В Атырауской области продолжается расследование резонансного дела об исчезновении целой семьи из села Жангельдин Кызылкогинского района, сообщает Kazpravda.kz

После обнаружения тел двух членов семьи, закопанных в сарае их дома, полиция ведет розыск главного подозреваемого - Султана Сарсемалиева, являющегося зятем убитых.

«Дата рождения: 24.04.1996, гражданин РК, казах. Розыскное дело от 08.01.2026 зарегистрировано в Атырауской области. Инициатор: МВД РК. Орган, ведущий розыск: ДП Атырауской области», - говорится в информации ДП региона.

Поиски еще двоих членов пропавшей семьи продолжаются.