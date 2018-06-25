Ищи ветра в поле

Эти вопросы были обсуждены в ходе «круглого стола» в Сенате. Открывая заседание, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Женис Нургалиев отметил, что, имея огромные потенциалы развития отрасли возобновляемой энергетики, доля ВИЭ по итогам прошлого года сос­тавила всего около 1%.

По информации сенатора, сегодня проблема состоит в том, что взаи­моотношения между сетевыми компаниями и производителями энергии никак не регулируются.

– В результате девальвации национальной валюты в 2015 году в данной отрасли сложилась тяжелая ситуация, и только в результате внесения изменений в законодательство в апреле 2016 года ситуация более или менее стала предсказуемой. Нам известно, как было трудно принимать решения по индексации фиксированных тарифов. Практически это компенсационный тариф, по которому за развитие альтернативной энергетики должны платить тепловые электростанции, – сказал депутат.

Как отметил сенатор Абдалы Нуралиев, в мире с 2009 года солнечная энергия стала стоить приб­лизительно на 62% меньше, а цена на энергию ветра сократилась вдвое за последние несколько лет. Таким образом, правительства разных стран наблюдают рекорд­но низкие цены на солнечную энергию и энергию ветра на энергетических торгах, и уже даже идет речь о разработке солнечных и ветряных электростанций без привлечения субсидий.

В Казахстане ситуация совсем иная – генерация электроэнергии от угля очень дешевая – около 5 евроцентов за 1 киловатт в час, а генерация от ВИЭ, требующих огромных инвестиций, намного дороже.

И, как уже было сказано, в связи с наличием дешевого экибас­тузского энергетического угля к 2030 году более 70% тепловых станций будут работать на твердом топливе и лишь 20 – на ВИЭ.

А между тем Казахстан обладает значительными ресурсами возобновляемой энергии в виде гидроэнергии, энергии ветра, солн­ца и биомассы. Однако до настоящего времени, кроме частичного использования гидроресурсов, – 12%, не получили должного развития остальные альтернативные источники. Мы до сих пор не используем данные нам природой возможнос­ти по развитию ВИЭ.

– Основными причинами такого положения являются наличие богатых запасов топливно-энергетических ресурсов и отсутствие должной государственной поддерж­ки энергосбережения, – отметил сенатор Абдалы Нуралиев.

На фоне дефицита электроэнергии в стране, особенно в южных регионах, более широкое применение альтернативных источников приобретает особое значение. Неэффективность централизации электроснабжения в условиях огромной территории Казахстана, занимающей 2,7 млн кв. км, и низкой плотности населения приводит к существенным потерям энергии при ее транспортировке. Очевидно, что использование ВИЭ позволит снизить затраты на обеспечение электроэнергией отдаленных населенных пунк­тов, значительно сэкономить на строи­тельстве новых линий электропередачи.

Да, за годы независимости проделана огромная работа по развитию этого молодого сектора экономики. Налажены системные меры государственной поддерж­ки альтернативной энергетики, основывающиеся на долгосрочной политике, создается нормативно-правовая база.

– Вместе с тем нам необходимо создать государственную прог­рамму развития отрасли и организовать широкомасштабное ее финансирование в национальной валюте, – считает депутат.

Для снижения стоимости ВИЭ и привлечения инвесторов в 2017 году законодательно был внедрен аукционный механизм по отбору проектов ВИЭ. Как рассказал первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, за эти годы были завершены работы по подготовке законодательной и подзаконной базы, которые позволят создать простой и понятный алгоритм организации и проведения аукционных торгов. Согласно утвержденному графику в текущем году планируется проведение аукционных торгов в объеме 1 000 мегаватт. Типы электростанций таковы: солнечные электростанции – 290 мегаватт, ветряные – 620, гидроэлектростанции – 75 мегаватт, биоэлектростанции – 15 мегаватт. Как подчеркнул Махамбет Досмухамбетов, аукционные торги снижают тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников энергии на 20 и более процентов.

В период с 23 мая по 7 июня текущего года прошла первая сессия запланированного аукциона ВИЭ. Инвесторам были предложены для участия в аукционах все типы ВИЭ, в том числе по ветряным – 140 мегаватт, солнечным – 80 мегаватт, малые ГЭС – 20 мегаватт и био-2 5 мегаватт мощности, суммарно 245 мегаватт. Из 10 приведенных аукционных торгов состоялось 8, а 2 аукциона были признаны несос­тоявшимися по причине отсутствия достаточного количества участников.

По итогам весенних торгов в течение 2 лет в стране будет реа­лизовано 4 солнечных электрических станций суммарной мощностью 68 мегаватт с общим объемом инвестиций порядка 23 млрд тенге в Алматинской и Кызылординской областях. В течение 3 лет будут реализованы 10 ветряных и 1 биогазовая электрических станций суммарной мощностью 105,8 мегаватта с общим объемом инвестиций порядка 36 млрд тенге. Они будут располагаться в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казах­станской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях. В течение 4 лет будет реализовано 4 гидроэлектростанции суммарной мощностью 20,6 мегаватта с общим объемом инвестиций порядка 7 млрд тенге, которые будут расположены в Алматинской области.

В аукционных торгах приняли участие 53 казахстанские и зарубежные компании из Китая, России, Турции, ОАЭ, Франции и Болгарии.

– Очень важен эффект снижения тарифов по итогам аукциона, на ветряных электростанциях ожидается снижение на 20%, на малых ГЭС – на 23%, на солнечных – на 25,5%, – констатировал вице-министр энергетики.

Вместе с тем, считают в Мин­энерго, для массового использования населением электроэнергии от ВИЭ важно стимулировать и создание малых станций ВИЭ. Это нужно для поддержки сельских населенных пунктов и фермерских хозяйств, а также для развития отдельных потребителей. В данное время Минэнерго начало работу по разработке мер поддержки собственников малых станций ВИЭ.

Между тем председатель правления ОЮЛ «Казахстанский союз ВИЭ» Амзи Акинжанов предлагает строительство гидроэлектростанций (ГЭС) вывести из процедуры аукциона.

По его словам, инвесторы стремятся занизить стоимость строительства ГЭС. Построить дешево можно, но тогда придется отказаться, например, от изучения топографии. Строить без анализа местности такой технологически сложный объект, как ГЭС, недопустимо и опасно с точки зрения чрезвычайных ситуаций.

И еще одна просьба есть у общественников от ВИЭ. По словам Амзи Акинжанова, начиная с 2009 года принятый закон по поддержке ВИЭ менялся 5 раз, было разработано множество подзаконных актов. Эффективно работать в таких условиях сложно.

– Каждый день что-то меняется. Поэтому давайте закон немного стабилизируем, от этого многое зависит, – попросил Амзи Акинжанов.

Как констатировали участники «круглого стола», планы по развитию ВИЭ не поражают объемом. По словам генерального директора Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Армана Кашкинбекова, ВИЭ не решат всех проблем в энергетике, но они могут обеспечить энергетическую безопасность страны в долго­срочной перспективе и вывести Казахстан в число 30 развитых стран мира, где ключевым фактором будет являться современная и, что самое главное, диверсифицированная энергетика – главный двигатель экономического роста любой страны.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства энергетики, ОЮЛ «Казахстанский союз ВИЭ», Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана, предприятий «Бурное Солар-1», Astana Solar.

Подводя итоги «круглого стола», Женис Нургалиев выразил уверенность в том, что консолидированная работа позволит успешно решить поставленные Президентом страны задачи в сфере энергетики возобновляемых источников. Актуальные проблемы этой сферы будут обсуждены в ходе правительственного часа по вопросам реализации Указа Президента РК «О Концепции по переходу РК к «зеленой экономике».