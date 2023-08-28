Исключить алкоголь из системы all inclusive предложили в Турции

Для снижения цен на туры в Турцию отельеры предлагают убрать алкогольные напитки из системы all inclusive, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Turizm Guncel .

Фото: happy-travel.kz

Как пишет турецкое издание, генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур предложил исключить или сократить количество алкогольных напитков из турецких отелей с системой all inclusive. По его словам, это поспособствует заметному снижению стоимости отдыха в отелях Турции.

Он отметил, что бесплатные алкогольные напитки составляют значительную долю расходов отелей, поэтому отказ от них существенно уменьшит стоимость туров в Турцию, сделав их доступнее для туристов.

"Необходимо подготовить базовые пакеты для семейных групп, где будут включены только пиво и вино. Все остальные напитки будут предлагаться в качестве дополнительных услуг. Многие отели Турции уже продают дорогой импортный алкоголь за деньги", - заявил Дениз Угур.

Согласно оценкам экспертов, отдых в Турции подорожал для казахстанцев по ряду причин, среди которых рост цен на продукты, электроэнергию и топливо.