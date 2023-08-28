Исключить алкоголь из системы all inclusive предложили в Турции

Для снижения цен на туры в Турцию отельеры предлагают убрать алкогольные напитки из системы all inclusive, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Turizm Guncel.
Как пишет турецкое издание, генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур предложил исключить или сократить количество алкогольных напитков из турецких отелей с системой all inclusive. По его словам, это поспособствует заметному снижению стоимости отдыха в отелях Турции.
Он отметил, что бесплатные алкогольные напитки составляют значительную долю расходов отелей, поэтому отказ от них существенно уменьшит стоимость туров в Турцию, сделав их доступнее для туристов.
"Необходимо подготовить базовые пакеты для семейных групп, где будут включены только пиво и вино. Все остальные напитки будут предлагаться в качестве дополнительных услуг. Многие отели Турции уже продают дорогой импортный алкоголь за деньги", - заявил Дениз Угур.
Согласно оценкам экспертов, отдых в Турции подорожал для казахстанцев по ряду причин, среди которых рост цен на продукты, электроэнергию и топливо.