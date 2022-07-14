Искусственный дефицит – Президент о нехватке материалов для строительства дорог

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству проанализировать ситуацию с производством и потреблением ресурсов для строительства дорог, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства заявил, что все необходимые материалы для строительства дорог в Казахстане имеются. Однако потенциал отечественного производства до конца не используется. Это можно назвать искусственно созданным дефицитом.

«Например, в Казахстане есть три завода по производству битума. Несмотря на это, не хватает 200 тысяч тонн битума. В сезон строительных работ его стоимость вырастает втрое (то есть с 90 тысяч до 250 тысяч тенге за тонну)», – констатировал Президент Казахстана на расширенном заседании Правительства.

В этой связи он поручил Правительству проанализировать ситуацию с производством и потреблением ресурсов для строительства дорог.