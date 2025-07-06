Новый завод в Актобе: как упаковка поможет экономике и экологии региона

Экономика
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В Актобе завершается строительство завода по производству гофроупаковки и стрейч-плёнки, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Проект, начавшийся в 2023 году, планируется ввести в эксплуатацию в этом году. В период строительства на объекте было занято от 30 до 50 человек, а после полного запуска постоянной работой будут обеспечены от 200 до 250 сотрудников.

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,8 млрд тенге. Предприятие планирует выпускать 21 млн м² бумажной продукции и 1,8 тыс. тонн стрейч-плёнки в год. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, проводится установка технологического оборудования. Площадь производственного здания составляет 5 400 м².

Производство обеспечит высокое качество продукции за счёт использования современного оборудования, соответствующего экологическим и промышленным стандартам. В дальнейшем предприятие планирует полностью покрыть потребности внутреннего рынка.

Запуск нового завода станет важным шагом в развитии обрабатывающей промышленности региона и создании новых рабочих мест. Проект также внесёт вклад в диверсификацию экономики и снижение зависимости от импортной упаковочной продукции.

Ожидается, что предприятие будет способствовать формированию цепочек переработки, а на упаковке планируется размещение информации для потребителей о возможности сортировки и переработки, что позволит дополнительно развивать экологическую культуру среди населения.

#Актобе #завод #переработка

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