Искусственный интеллект и гендерное равенство

В Академии управления МВД РК прошел уже ставший традиционным форум, посвященный вопросам развития человеческого капитала, цифровой трансформации и внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность правоохранительных органов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие объединило представителей госорганов, международных организаций, научного сообщества, IT-сектора и экспертов в области цифровых технологий.

Открывая форум, начальник Академии управления МВД РК полковник полиции Жанат Дильбарханова отметила, что современные вызовы требуют комплексного подхода к подготовке кадров, развитию лидерских компетенций и внедрению инновационных решений в систему обеспечения общественной безопасности.

В ходе первой сессии участники обсудили воп­росы лидерства, кадровой политики и развития профессионального потенциала сотрудников госорганов. Особое внимание было уделено международному опыту продвижения женщин на руководящие позиции в секторе безопасности и обороны, вопросам формирования безопасной рабочей среды, совершенствования гендерной политики, а также роли медиа в укреплении правосознания и общественного доверия.

С докладами выступили вице-президент Назарбаев Университета и член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Гульмира Канай, советник Программы развития ООН по гендерным вопросам Гаухар Нурша, представители Генеральной прокуратуры, министерств финансов и внутренних дел.

Вторая сессия была посвящена перспективам применения искусственного интеллекта и цифровых технологий в государственном управлении и правоохранительной деятельности. Эксперты рассмотрели влияние ИИ на трансформацию различных процессов, современные угрозы

кибербезопасности, инновационные цифровые решения для расследования преступлений, воп­росы кибергигиены, а также возможности использования технологий компьютерного зрения для обеспечения общественной безопасности.

По итогам мероприятия была отмечена необходимость дальнейшего развития межведомственного сотрудничества, совершенствования цифровых компетенций сотрудников правоохранительных органов, внедрения технологий ИИ в практическую деятельность и укрепления научно-образовательного потенциала ведомственных организаций образования. Подчеркнуто, что ежегодный форум стал эффективной площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и выработки новых подходов к развитию современной правоохранительной системы Казахстана в условиях цифровой трансформации.