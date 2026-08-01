Талдыкорганку оштрафовали за нецензурную лексику в прямом эфире TikTok

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В Талдыкоргане к административной ответственности привлекли 44-летнюю местную жительницу, которая использовала нецензурную лексику во время прямого эфира в социальной сети TikTok, передает Kazpravda.kz.

Нарушение выявили сотрудники полиции в ходе мониторинга интернет-пространства, проводимого в рамках профилактики правонарушений.

«Во время очередного мониторинга выявлен факт использования нецензурной лексики в прямом эфире социальной сети TikTok. В ходе проверки установлено, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Собранные материалы были направлены в суд», — сообщили в МВД.

По итогам рассмотрения материалов суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа.

В МВД напомнили, что работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в интернет-пространстве проводится на постоянной основе. В отношении лиц, допускающих противоправное поведение в социальных сетях, принимаются меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.