Иностранка потеряла документы и личные вещи в ВКО

Обратившись за помощью в дежурную часть, женщина рассчитывала на долгие поиски

Фото: Polisia.kz

Современные технологии и слаженная работа полицейских позволяют оперативно решать внештатные ситуации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В этом на личном опыте убедилась гражданка Российской Федерации Евгения Шелехова, которая по дороге в Усть-Каменогорск по собственной неосторожности потеряла сумку со всеми документами, деньгами и личными вещами. Для иностранного гражданина потеря паспортов – как собственных, так и детских, а также всех сбережений в чужой стране могла обернуться серьезными проблемами.

Однако вовремя на помощь пришли сотрудники отдела полиции Шемонаихинского района. Обратившись за помощью в дежурную часть, женщина рассчитывала на долгие поиски.

Тем не менее, благодаря камерам видеонаблюдения ЦОУ инспектор-дежурный Виктор Никитин в считанные часы восстановил маршрут следования заявительницы, установил место утери и вернул имущество законной владелице в полной сохранности.

«Я не могу выразить словами всю благодарность за то, как оперативно сработали сотрудники полиции. Были найдены все мои паспорта, детские паспорта, деньги — все вещи целы. Спасибо огромное всему отделу и особенно Виктору Никитину за профессионализм и быстроту!», – поделилась эмоциями Евгения Шелехова.

Оперативность, слаженная работа ЦОУ и неравнодушие сотрудников полиции стали лучшим подтверждением того, что защита прав граждан и помощь людям остаются безусловным приоритетом органов внутренних дел.

