В Актау состоялся двухдневный слет молодых сотрудников АФМ

Закон и Порядок

Слет объединил молодых специалистов из Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей

Фото: пресс-служба акима региона

В Актау завершился Западный региональный слет молодых сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Участниками мероприятия стали представители Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz.

Организатором выступил Департамент экономических расследований по Мангистауской области. В работе слета приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Жеңіс Елемесов, а также руководство правоохранительных и специальных государственных органов региона.

Открывая мероприятие, Нурдаулет Килыбай подчеркнул значение подготовки квалифицированных кадров для системы экономической безопасности страны.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что профессионализм, ответственность и безупречное служение государству должны стать главными принципами работы государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Именно молодые специалисты, обладающие современными знаниями, высокой правовой культурой и чувством ответственности перед обществом, являются движущей силой дальнейшего развития страны. Уверен, что подобные площадки позволяют не только совершенствовать профессиональные навыки, но и укрепляют единство, корпоративную культуру и взаимное доверие между сотрудниками различных регионов", — сказал Нурдаулет Килыбай.

В рамках образовательной программы участники рассмотрели современные методы выявления, предупреждения и расследования экономических правонарушений, обменялись практическим опытом и приняли участие в специализированном тренинге «Психология влияния и противодействие манипуляциям». Отдельное внимание было уделено развитию лидерских качеств, профессиональной коммуникации, эмоциональной устойчивости и командной работе.

По итогам двухдневного слета молодые сотрудники обсудили актуальные вызовы в сфере финансового мониторинга, обменялись успешными практиками и выработали предложения по развитию межрегионального сотрудничества. Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют укреплению кадрового потенциала Агентства, формированию профессионального резерва и повышению эффективности работы по обеспечению экономической безопасности страны.

#Актау #слет #Финмониторинг

Популярное

Все
Стартовала акция «Дорога в школу»
На перекрестке глобальных маршрутов
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Формируя электоральную повестку
Безопасность и образование детей – под особый контроль
В помощь избирателю
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Масштабное шоу пройдет в столице
Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»
Два взгляда на одну эпоху
Повелитель многотонных поездов
Звучали песни, кипел самовар...
Лагерь, из которого не хочется уезжать
Надежда, ищущая свет во тьме
Отражение политической культуры общества
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
От экрана – до арены
Развивать потенциал молодежи
На пути к Лос-Анджелесу
Ультиматум УЕФА
Возродить сквозное судоходство
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
«Затонувший лес» станет ближе
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Сакральные места Мангистау получили статус объекта Всемирного наследия
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Там, где выплавляют медь
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
В Казахстане стартует республиканский фестиваль «Бірлікке үн қосқан»
На кортах планеты
Семь медалей из Ташкента
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?

Читайте также

На станциях LRT в Астане проходят профилактические рейды
Перевозил более 8 кг гашиша: водителя задержали в Жамбылско…
Анти Call-центр по перехвату мошеннических звонков запустил…
Троих работников железной дороги осудили в Жамбылской облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]