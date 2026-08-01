В Актау состоялся двухдневный слет молодых сотрудников АФМ

Фото: пресс-служба акима региона

В Актау завершился Западный региональный слет молодых сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Участниками мероприятия стали представители Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz.

Организатором выступил Департамент экономических расследований по Мангистауской области. В работе слета приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Жеңіс Елемесов, а также руководство правоохранительных и специальных государственных органов региона.

Открывая мероприятие, Нурдаулет Килыбай подчеркнул значение подготовки квалифицированных кадров для системы экономической безопасности страны.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что профессионализм, ответственность и безупречное служение государству должны стать главными принципами работы государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Именно молодые специалисты, обладающие современными знаниями, высокой правовой культурой и чувством ответственности перед обществом, являются движущей силой дальнейшего развития страны. Уверен, что подобные площадки позволяют не только совершенствовать профессиональные навыки, но и укрепляют единство, корпоративную культуру и взаимное доверие между сотрудниками различных регионов", — сказал Нурдаулет Килыбай.

В рамках образовательной программы участники рассмотрели современные методы выявления, предупреждения и расследования экономических правонарушений, обменялись практическим опытом и приняли участие в специализированном тренинге «Психология влияния и противодействие манипуляциям». Отдельное внимание было уделено развитию лидерских качеств, профессиональной коммуникации, эмоциональной устойчивости и командной работе.

По итогам двухдневного слета молодые сотрудники обсудили актуальные вызовы в сфере финансового мониторинга, обменялись успешными практиками и выработали предложения по развитию межрегионального сотрудничества. Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют укреплению кадрового потенциала Агентства, формированию профессионального резерва и повышению эффективности работы по обеспечению экономической безопасности страны.