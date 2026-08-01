«Могу потерять работу»: казахстанец потребовал наказать журналиста Лукпана Ахмедиярова

Фото: скриншот из видео (изображение улучшено с помощью ИИ)

Казахстанец требует привлечь журналиста Лукпана Ахмедиярова к ответственности за клевету.

Испорченные отношения с близкими и опасения за свое трудоустройство, так Руслан Мухамедов описывает последствия публикации, в которой его имя, по его словам, оказалось среди казахстанцев, якобы участвующих в войне в Украине на стороне России.

Мухамедов записал обращение сразу к Генеральному прокурору и Министру внутренних дел Казахстана, после того, как обнаружил свои данные в публикации журналиста Лукпана Ахмедьярова.

В своем видеобращении он сообщает, журналист опубликовал непроверенную информацию о том, что он участвовал в военном конфликте между Украиной и Россией, и что он в России находится исключительно по работе.

«Я работаю в России вахтовым методом. Я к этому никакого отношения не имею», – говорит мужчина.

Как рассказывает Мухамедов, после распространения информации пострадала его репутация. Он говорит, что потерял связь с некоторыми друзьями и родственниками, а теперь опасается, что ситуация может сказаться и на его работе.

Особое возмущение у мужчины вызывает то, что сведения, как он считает, были опубликованы без достаточной проверки. В своем видео он также ссылается на прочитанный им пост в Facebook, рассуждая о границах свободы слова и ответственности за распространение информации.

«Свобода слова не дает права публиковать непроверенные данные», –заявил Мухамедов.

Главное требование мужчины – это разобраться, каким образом его данные оказались в списке, и дать правовую оценку действиям журналиста Лукпана Ахмедьярова.