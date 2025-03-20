Искусство узбекской вышивки представили в Астане

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В Нацмузее открылась выставка «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана», сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

Экспозиция из 122 предметов представляет богатую историю швейных и вышивальных традиций Узбекистана из фонда шести  музеев Узбекистана:

- Государственный музей прикладного искусства Узбекистана;
- Государственный музей истории Темуридов;
- Самаркандский государственный музей-заповедник;
- Государственный музей искусств Узбекистана;
- Государственный музей искусств Каракалпакстана имени И.В.Савицкого;
- Бухарскийого государственный музея-заповедник.

Экспозиция состоит из предметов искусства и быта XIX-XX вв., в том числе роскошные золотошвейные халаты, традиционные мужские и женские тюбетейки, вышитые сюзани, декоративные покрывала и украшения, выполненные в технике «заминдузи», «гульдузи», и знаменитые изделия с филигранью и драгоценными камнями.

Эти произведения являются не только шедеврами ручной работы, но и носителями глубокого символизма, отражающими культурное наследие Центральной Азии.

«Уникальность этой выставки заключается в том, что она предоставляет редкую возможность познакомиться с реликвиями ведущих музеев Узбекистана. Мы искренне благодарим наших коллег за организацию этого значимого события, которое способствует укреплению культурного сотрудничества», – отметил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.

Выставка продлится до 1 июня 2025 года.

Ранее о том, что выставка «Наследие в стежках» в Астане является ярким примером того, как культурное достояние может служить мостом между двумя странами высказалась помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

#Узбекистан #музей #искусство #вышивка

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