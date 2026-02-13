Ислам Сатпаев принес Казахстану «золото» чемпионата Азии

В борьбу за медали в Нью-Дели вступили 320 спортсменов из 20 стран Азии. Казахстан представляют 47 стрелков

Фото: Минобороны РК

Военнослужащий, спортсмен-инструктор Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба лейтенант Ислам Сатпаев стал чемпионом Азии по пулевой стрельбе на континентальном первенстве, проходящем в столице Индии – Нью-Дели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпийских игр Париж-2024 одержал победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из положения лежа.

В этом же виде программы серебряную медаль завоевал представитель сборной Казахстана Никита Шахторин. В командных соревнованиях золотые медали выиграли Ислам Сатпаев, Никита Шахторин и Константин Малиновский, продемонстрировав высокий уровень слаженности и подготовки.

Всего на чемпионате Азии сборная Казахстана завоевала пять медалей – три золотые и две серебряные, подтвердив статус одной из сильнейших команд континента, отметили в Минобороны.

