Какие меры по снижению долговой нагрузки населения принимают в Казахстане

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Главным ориентиром Правительства является обеспечение роста реальных доходов населения на уровне выше 2-3%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главным ориентиром Правительства является обеспечение роста реальных доходов населения на уровне выше 2-3%, сообщает Kazpravda.kz

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства доложил о принимаемых мерах по исполнению поручения Президента по переходу к новой модели экономического роста.

«Повышение реальных доходов населения является ключевым приоритетом Правительства. Для этого Правительством совместно с Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка реализуется Программа по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026 – 2028 годы. Также в текущем году мы приняли отдельную программу по повышению доходов населения», – сказал Серик Жумангарин.

Было отмечено, что в стране будут приняты меры по повышению заработной платы, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки и стимулированию развития предпринимательства.

Также будет рассмотрен вопрос по повышению минимального размера месячной заработной платы, заработной платы гражданских служащих, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств.

Особое внимание уделено вопросу кредитной нагрузки населения и росту потребительских кредитов. Главным ориентиром Правительства является обеспечение роста реальных доходов населения на уровне выше 2-3%.

Также росту доходов населения будет способствовать меры, направленные на обеспечение устойчивого, качественного роста экономики и снижение инфляции.

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