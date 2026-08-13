Жумангарин поручил ускорить рост экономики за счет резервов

Фото: пресс-служба Правительства

На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели итоги развития экономики за семь месяцев 2026 года и планы на январь–август, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Подводя итоги заседания, Серик Жумангарин поручил государственным органам совместно с крупными предприятиями несырьевого сектора детально проанализировать факторы, сдерживающие производство.

По каждой отрасли необходимо провести встречи с ключевыми производителями, определить существующие барьеры и принять меры по их устранению.

«Необходимо работать непосредственно с предприятиями и понимать ситуацию по каждому крупному производителю: какие есть ограничения для увеличения производства, где требуется решение государственного органа, а где – содействие по инфраструктуре, сырью или другим вопросам. Наша задача – своевременно выявлять такие барьеры и помогать их устранять», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Ранее заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин выступил на открытии X Саммита и Международной конференции Международного форума государственных компаний по управлению активами (IPAF).