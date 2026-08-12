Казахстан представил подходы к управлению проблемными активами на десятом Саммите IPAF

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сегодня мировой финансовый ландшафт переживает период глубоких структурных трансформаций

Фото: пресс-служба Правительства

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин выступил на открытии X Саммита и Международной конференции Международного форума государственных компаний по управлению активами (IPAF), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

В 2013 году Казахстан в лице АО «Фонд проблемных кредитов» стал одним из семи государственных институтов – основателей IPAF, созданного при поддержке Азиатского банка развития.

«Пройдя путь от соучредителя до полноправного члена и председателя Форума, Казахстан рассматривает IPAF не просто как площадку для диалога, но и как важный элемент архитектуры региональной финансовой безопасности и разработки лучших мировых практик», — отметил Серик Жумангарин.

Сегодня мировой финансовый ландшафт переживает период глубоких структурных трансформаций. Высокая стоимость заимствований, волатильность товарных рынков и перестройка глобальных цепочек поставок требуют от правительств новых подходов к обеспечению устойчивости финансового сектора.

«Для повышения устойчивости банковского сектора Казахстан сместил фокус на превентивное управление рисками, оздоровление балансов и высвобождение связанного капитала. Наша задача – не допускать, чтобы финансовые институты и государственные операторы «замораживали» ресурсы в неработающих портфелях. Каждый теңге должен работать на реальную экономику, финансировать новые производства, инфраструктуру и создание рабочих мест. Нам удалось перенаправить капитал из рискованного необеспеченного сектора в реальное производство: рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился с 32% в предыдущие годы до 3,1% за первое полугодие 2026 года», — подчеркнул вице-премьер.

В настоящее время завершается трансформация профильного оператора – АО «Фонд проблемных кредитов». На 1 января 2026 года портфель Фонда составил порядка 160 млрд теңге, из которых свыше 130 млрд теңге приходится на проекты, находящиеся на стадии активного финансового оздоровления.

Казахстан также развивает сотрудничество с международными финансовыми институтами, в том числе Европейским банком реконструкции и развития и Группой Всемирного банка. Особое место занимает Азиатский банк развития – институциональный соучредитель и ключевой партнер IPAF. За 30 лет сотрудничества АБР реализовал в Казахстане проекты на сумму свыше $7,5 млрд. Утверждены стратегические направления сотрудничества до 2029 года и Программа обмена знаниями и опытом.

Министр финансов Мади Такиев отметил, что управление неработающими кредитами давно вышло за рамки исключительно банковской тематики. От эффективности этой работы зависят устойчивость финансового сектора, инвестиционная привлекательность экономики, сохранение жизнеспособных предприятий и рабочих мест.

«Главная задача государства – не допустить, чтобы проблемные активы надолго выпадали из экономического оборота. Они должны получать прозрачную рыночную оценку, переходить к эффективному управлению и вновь работать на экономику. Для этого Казахстан последовательно совершенствует правовую базу и механизмы реализации активов, развивает цифровые инструменты, расширяет возможности участия частных инвесторов. Приоритетами остаются открытость процедур, равный доступ к информации и защита законных интересов всех участников рынка», — отметил Мади Такиев.

В этой работе важную роль играет Фонд проблемных кредитов. Пройдя этап антикризисной поддержки банковского сектора, сегодня Фонд сосредоточен на профессиональном управлении стрессовыми активами, восстановлении их стоимости и возврате государственных средств.

С 2019 года общий объем перечислений Фонда в Национальный фонд достиг 145 млрд теңге. В 2025 году перечислено 23 млрд теңге – почти в два раза больше, чем годом ранее (12 млрд теңге). Активы, имеющие общественную и социальную значимость, общей стоимостью 71 млрд теңге возвращены в государственную собственность.

Высвобождение средств из стрессовых активов способствует расширению кредитования бизнеса. За первые пять месяцев 2026 года объем новых выдач корпоративному сектору вырос на 14,8%, достигнув 8,9 трлн теңге, а совокупный кредитный портфель бизнеса превысил 19 трлн теңге.

Справочно:

IPAF (International Public Asset Management Company Forum) – международная ассоциация государственных организаций стран Азии, специализирующихся на управлении стрессовыми и неработающими активами (NPL). Форум действует при поддержке Азиатского банка развития и является площадкой для обмена практическим опытом, развития вторичных рынков долга и урегулирования проблемной задолженности в регионе.

В 2025 году АО «Фонд проблемных кредитов» приняло председательство в IPAF на период 2025–2026 годов.

 

 

#Правительство #кредиты #саммит #IPAF

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