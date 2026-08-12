Бозумбаев проверил коммунальную инфраструктуру Карагандинской области перед отопительным сезоном

Фото: пресс-служба Правительства

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область проверил реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) и подготовку объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz

В рамках объезда вице-премьер посетил Темиртау и Караганду, где ознакомился с ремонтом тепловых магистралей, водоочистных сооружений, электрических сетей и подстанций. Значительная часть этой инфраструктуры была введена в эксплуатацию в 1960–1990-х годах, а износ отдельных объектов достиг 70–80%.





По итогам объезда Канат Бозумбаев поручил обеспечить неукоснительное соблюдение сроков и качества строительно-монтажных работ. Особое внимание должно быть уделено объектам, непосредственно влияющим на прохождение отопительного сезона.

Акимату области и ответственным организациям поручено не допускать отставания от утвержденных графиков и обеспечить готовность модернизируемой инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.