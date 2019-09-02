Использование части пенсионных накоплений для покупки жилья: Токаев дал поручение

Фото пресс-службы Президента РК
Правительству РК поручено рассмотреть возможность использования гражданами части пенсионных накоплений для покупки жилья. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает Kazpravda.kz
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"В отечественной пенсионной системе накопились серьезные проблемы. На текущий момент проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима. Однако уже через 10 лет ситуация может измениться. Число работающих граждан, производящих пенсионные накопления, заметно уменьшится. В то время как количество пенсионеров возрастет", – сказал Президент.
По мнению Президента, уровень накоплений инвестиционных доходов, получаемых с пенсионных активов, остается низким.
"Поэтому Правительство совместно с Национальным банком следует провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы. Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию. Поэтому поручаю Правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования", – заключил Токаев.