Использовать площади по назначению

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Игорь СЕВЕРСКИЙ, географ, доктор географических наук, профессор, академик НАН РК
По содержанию выступлений всех присутствовавших на заседании «круглого стола» я наблюл также единую позицию. И верю, что в итоге, после таких масштабных обсуждений, закон заработает, при этом мнения широких кругов общественности, которые в данный момент вовлечены в процесс обсуж-дения Земельного кодекса, будут учтены в работе сформированной государственной комиссии.

Ведь сам факт того, что 7 млн га земельных ресурсов используются не по назначению, это, безусловно, катастрофа. Многие из присутствовавших на обсуждении выросли в Алматинской области, которая, в современных ее границах, кормила весь Казахстан или его половину как минимум. Не только хлебом – до поднятия целины, но в особенности овощами и фруктами. Что произошло сейчас? Плодородные земли отданы в частные руки. А на их месте организовано 124 охотничьих хозяйства... Земля пустует, она используется не по назначению. А было время, когда груженые само­свалы стояли в очереди на плодоконсервный комбинат для переработки этой продукции.

Вот чему должны служить изменения в законодательство: чтобы земля не простаивала, а кормила нас с вами.

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