Использовать зарубежную практику Свежий выпуск 453 Ольга ФАЙНШТЕЙН

В работе коллегии приняли участие члены Общественного совета при Генеральной прокуратуре, руководители Верховного суда, ряда министерств и ведомств, областных акиматов. Как сообщила пресс-служба ГП РК, в ходе мероприятия предметно рассмотрены причины и условия, негативно влияющие на криминогенную обстановку и способствующие совершению правонарушений, предложены меры по профилактике краж.

Глава надзорного ведомства указал на необходимость обеспечения надлежащего взаимодействия между правоохранительными и исполнительными органами в вопросах укреп­ления правопорядка, разработки действенных подходов к предупреждению правонарушений. Он подчеркнул, что в системе профилактики доминирующими должны стать меры по устранению социально-правовых факторов, создающих предпосылки для преступного поведения. В этих целях рекомендовано использовать прогрессивную зарубежную практику.

В числе приоритетных задач определены меры, направленные на организацию для безработных оплачиваемых общественных работ, не требующих квалификации и профессиональной подготовки. В рамках обеспечения занятости и социальной адаптации бывших заключенных предложено увеличить квоту рабочих мест, внедрить на основе английского опыта «нулевой контракт», предусматривающий минимальную почасовую занятость, а также распространить точки предоставления разовой (поденной) однодневной работы.

Особое внимание обращено на необходимость усиления работы по выявлению и пресечению сбыта украденного имущества. К примеру, для повышения раскрываемости хищений мобильных телефонов предложено создать единый банк данных IMEI-кодов и внедрить систему блокировки украденных и контрабандно ввезенных телефонных аппаратов.

Также рекомендовано безотлагательно решить проблемы оснащения улиц, жилых комплексов, торговых заведений, общественного транспорта качественной системой видеонаблюдения. Необходимо расширить сеть стационарных постов органов внутренних дел в общественных местах и на улицах, а также передвижных пунктов полиции в областных центрах и крупных городах.

Действенным ресурсом предупреждения и пресечения краж признано расширение участия общественности в охране порядка. С учетом зарубежного опыта гражданских институтов в сфере охраны правопорядка, для активного привлечения граждан к профилактике правонарушений предложено принять меры по материальному стимулированию, повышению размера денежного вознаграждения.

Эти и многие другие меры предложено реализовать в рамках межведомственного плана по противодействию хищениям чужого имущества, разработка которого поручена всем заинтересованным государственным органам.



