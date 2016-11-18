​Исповедь перед лицом совести

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Коллектив «Казахстанской правды»

В какой-то мере иллюстрацией его журналистской деятельности, заведующего отделом сельского хозяйства «Казахстанской правды», а затем руководителя собкоровской сети, может служить написанная и изданная им книга «Исповедь перед лицом совести». В ее аннотации сказано, что она «о недавнем прошлом страны, без которого не было бы ее экономической и политичес­кой независимости». Во что Константин Александрович внес немалый вклад.

Но это все – профессиональные регалии, а для коллег он был добрейший, внимательный человек, готовый помочь в трудную минуту и сказать нужные слова. Назначенный на должность заведующего собкоровской сети, ветеран стал для этих журналистов «отцом солдатам». Он отстаивал и пробивал на полосу их материалы, защищал, если его подопечные допускали в них ошибки или что-то делали не так.

Но Константин Александ­рович был непримирим и резок, когда видел небрежное отношение к заданию и к «Казахстанской правде», которая для него была больше, чем просто газета и место работы, которым он отдал более 40 лет. Просто он очень высоко ставил это издание в жизни общества, дорожил причастностью к творческому коллективу.

Когда газета переехала в Астану, а Константин Александрович остался в Алматы, он как-то сказал:

– По старой привычке я перечитываю каждый номер «КП», как говорится, от корочки до корочки. Особенно радовался интересным пуб­ликациям, удачным находкам алматинских журналистов. Ведь это значило, что наш труд по налаживанию работы корпункта является успешным.

…Но не стоит думать, что Константин Александрович был лишен юмора и даже озорства. Невысокий, худощавый, с фигурой подростка, он никак не олицетворял степенного авторитета. Наоборот, в любой компании его воспринимали как своего, а молодые журналисты – как ровесника, хотя и относились с почтением. Да и он порою вел себя, как 20-летний, шутливо называя собкора по Кызылординской области Володю Ли «неправильным» корейцем, потому что в его фамилии было не три, а всего две буквы.

Это тоже был Константин Александрович.

…У «Казахстанской правды» было немало юбилеев и памятных дат. В их числе – 25-тысячный номер. Этому событию была посвящена большая редакционная статья с краткими характерис­тиками каждого работника и эпиграммами, посвященными им. Не был обойден и бывший заведующий собкоровской сетью. О нем сказано так: «Отдельное слово о Константине Александровиче Киме – председателе общественного совета ветеранов «КП». Неувядающий, энергичный, он всегда на связи с редакцией и по первому зову откликается как на просьбы сверстников, так и на наши задания. Он словно соединяет поколения казправдинцев.


«Константа наша –

Константин –

из постоянных величин.

Года не властвуют над ним:

В одной поре поджарый Ким.

Как прежде, легок на подъем,

И рад, когда мы позовем.

С «Казправдой» сердцем

и душой –

И с Алматы, и с Астаной.

Чтя поручение, как долг,

Для ветеранов он –

«парторг».

Для нас же,

что греха таить, –

Пример, как СМИ

одно любить.

Он в этом плане идеал:

«Казправде»

Ким не изменял».

…Такие строки, как представляется, дороже всех наг­рад ветерана. И его имя вписано в Золотую книгу «Казправды» и в память тех, кто работал с этим замечательным человеком.


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