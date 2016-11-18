В какой-то мере иллюстрацией его журналистской деятельности, заведующего отделом сельского хозяйства «Казахстанской правды», а затем руководителя собкоровской сети, может служить написанная и изданная им книга «Исповедь перед лицом совести». В ее аннотации сказано, что она «о недавнем прошлом страны, без которого не было бы ее экономической и политической независимости». Во что Константин Александрович внес немалый вклад.
Но это все – профессиональные регалии, а для коллег он был добрейший, внимательный человек, готовый помочь в трудную минуту и сказать нужные слова. Назначенный на должность заведующего собкоровской сети, ветеран стал для этих журналистов «отцом солдатам». Он отстаивал и пробивал на полосу их материалы, защищал, если его подопечные допускали в них ошибки или что-то делали не так.
Но Константин Александрович был непримирим и резок, когда видел небрежное отношение к заданию и к «Казахстанской правде», которая для него была больше, чем просто газета и место работы, которым он отдал более 40 лет. Просто он очень высоко ставил это издание в жизни общества, дорожил причастностью к творческому коллективу.
Когда газета переехала в Астану, а Константин Александрович остался в Алматы, он как-то сказал:
– По старой привычке я перечитываю каждый номер «КП», как говорится, от корочки до корочки. Особенно радовался интересным публикациям, удачным находкам алматинских журналистов. Ведь это значило, что наш труд по налаживанию работы корпункта является успешным.
…Но не стоит думать, что Константин Александрович был лишен юмора и даже озорства. Невысокий, худощавый, с фигурой подростка, он никак не олицетворял степенного авторитета. Наоборот, в любой компании его воспринимали как своего, а молодые журналисты – как ровесника, хотя и относились с почтением. Да и он порою вел себя, как 20-летний, шутливо называя собкора по Кызылординской области Володю Ли «неправильным» корейцем, потому что в его фамилии было не три, а всего две буквы.
Это тоже был Константин Александрович.
…У «Казахстанской правды» было немало юбилеев и памятных дат. В их числе – 25-тысячный номер. Этому событию была посвящена большая редакционная статья с краткими характеристиками каждого работника и эпиграммами, посвященными им. Не был обойден и бывший заведующий собкоровской сетью. О нем сказано так: «Отдельное слово о Константине Александровиче Киме – председателе общественного совета ветеранов «КП». Неувядающий, энергичный, он всегда на связи с редакцией и по первому зову откликается как на просьбы сверстников, так и на наши задания. Он словно соединяет поколения казправдинцев.
«Константа наша –
Константин –
из постоянных величин.
Года не властвуют над ним:
В одной поре поджарый Ким.
Как прежде, легок на подъем,
И рад, когда мы позовем.
С «Казправдой» сердцем
и душой –
И с Алматы, и с Астаной.
Чтя поручение, как долг,
Для ветеранов он –
«парторг».
Для нас же,
что греха таить, –
Пример, как СМИ
одно любить.
Он в этом плане идеал:
«Казправде»
Ким не изменял».
…Такие строки, как представляется, дороже всех наград ветерана. И его имя вписано в Золотую книгу «Казправды» и в память тех, кто работал с этим замечательным человеком.