Испугайте кабана!

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Наталья Денисова

Житель Кызылординской области Жанибек Маханбет по архивным описаниям воссоздал старинный казахский шумовой инструмент – отпугиватель кабанов и тигров.

Это на данный момент единственный в мире экземпляр изделия ручной работы, которое в старину называли доңыз қауақ, что в буквальном переводе означает «кабанья голова».

100–150 лет назад им пользовались во всех крестьянских семьях, занимавшихся земледелием на присырдарьинских землях. В камышах тогда еще водились тигры, а еще больше было свирепых диких кабанов, и люди, передвигаясь по тропинкам к наделам, выгоняя на водопой скот, отпугивали опасных хищников при помощи доңыз қауақ. Делали его из тыквы-долбянки.

– По своей сути этот инструмент – обтянутый с одной стороны необработанной кожей конус, вырезанный из тыквы-долбянки, – рассказывает Жанибек Маханбет. – Этот декоративный сорт тыквы широко используется для поделок ремесленниками. К коже, которой обтянута тыква, прикреплен конский хвост. Похоже изделие на небольшой барабан, но применяли его немного иначе, чем обычно используют барабаны. Люди носили доңыз қауақ на плечевом ремешке. И вот идешь ты по глухой тропе, и кажется, что местность вокруг кишит дикими зверями, слышишь шум в зарос­лях, достаешь мокрую тряпку, зажи­маешь в нее конский хвост на доңыз қауақ и с силой ведешь тряпкой вдоль хвоста. Получается такой противный звук, что хочется уши зажать. Степные животные просто разбегались от этого звука.

Автору этих строк довелось однаж­ды на выставке ремес­ленного искусства застать момент, когда Жанибек Маханбет демонст­рировал доңыз қауақ на деле. Некоторые зрители этого экстре­мального шоу тогда признавались, что начинали испытывать зубную или головную боль от скрипучести и силы звука этого инструмента. Звук напоминал крик стаи павлинов или оравы диких обезьян.

– Я могу и домбру сделать, и кобыз, – продолжает Жанибек Маханбет. – На продажу, скажем, или для сувенирного образца. Но с доңыз қауақ не расстанусь даже за деньги, это дорогая для меня поделка. Я кроме того, что люблю свое ремесло, еще и изучаю историю родного края. И то, что мне удалось сохранить для потомков встречающийся только в письменных источниках музыкальный инстру­мент, считаю своим личным достижением.

Сложно переоценить значение этого достижения Жанибека Маханбета для культуры Казахстана, в которой многое нужно сохранить для потомков, а что-то и восстановить, как это сделал уникальный мастер, и передать, возможно, в музеи.

Еще одно увлечение Жанибека Маханбета – изготовление старинных казахских предметов быта. У него в семье ими, кстати, пользуются каждый день.

– Я работаю с деревом и люблю делать предметы быта, какими обычно пользовались наши предки, – рассказывает мастер. – Чаши для кумыса, подносы для мяса, сундучки для хранения пиал. Дерево, на мой взгляд, самый чис­тый, самый прекрасный природный материал. И другим людям я тоже советую иметь дома такие вещи и пользоваться ими. Это и красиво, и приятно, и удобно, и уважительно по отношению к нашей казахской культуре.

Известный в Приаралье мас­тер прикладного искусства Жанибек Маханбет родился в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Свой трудовой путь он начал механизатором, работал заведующим клубом, руководителем молодежной организации.

С 1979 года преподавал в средней школе № 135, руководил кружком в районном Доме школьников, был старшим научным сотрудником в районном историко-краеведческом музее.

Работы опытного мастера вызывают восхищение у ценителей искусства. Орнаментальные изделия, изящные скульптурные композиции, музыкальные инстру­менты и другие творения из дерева, сделанные руками Жанибека Маханбета, украшали выставки в американском штате Аризона, канадском Калгари, в Лондоне, в России и в других странах мира. Его работы хранятся в фондах частных коллекционеров. Важнейшими темами его творчества всегда были кобыз и домбра, национальная казахская посуда, шкатулки и штучная мебель.

Кызылординский ремесленник участвовал в республиканской выставке мастеров прикладного искусства в Москве, где получил диплом Союза художников СССР.

В 1998 году он принял участие в открытой выставке ремес­ленного искусства в Астане, а в 2006 году завоевал главный приз областного конкурса «Алтын сапа».

Историк-краевед Жанибек Маханбет в 2019 году выпустил в свет книги «Тіршілік шеңбері» и «Атақонысым-Асқар», посвященные истории родного аула.

В 2020 году мастер и краевед был награжден нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі» Министерства культуры и спорта РК, а также удостоен звания «Почетный гражданин Сырдарьинского района».

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