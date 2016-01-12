​Историческое сознание – наследие поколений

Сегодня наша страна, достигнув этапа состоявшегося государства, вышла на новые рубежи своего развития. Перед нами поставлены масштабные задачи, успешная реализация которых позволит добиться вхождения РК в число 30 развитых стран мира. Это Президент вновь подчеркнул в своей статье «План нации – путь к казах­станской мечте». Весьма важен тот факт, что Нурсултан Назарбаев на протяжении всех лет независимости уделяет первостепенное внимание вопросам истории народа и государства. В рамках общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» Глава государства призывает нас к обеспечению сохранения культурно-духовного кода нации, формированию нового исторического самосознания казахстанского общества. Поэтому Казахско-Русский международный университет (КРМУ) в течение всей своей 22-летней деятельности особое значение придает реализации этих поручений Президента РК. Главные приоритеты в нашей работе – укрепление межнационального единства на основе исторического сознания, сохранения культурного наследия.

В августе 1998 года Глава государства во время своего визита в актюбинский регион посетил и наш университет. Это стало для нас незабываемым событием. На встрече со студенчеством, профессорско-преподавательским составом Президент Нурсултан Назарбаев высказал предложение о названии вуза Казахско-Русским международным университетом и придании ему международного статуса в соответствии с Декларацией о вечной дружбе между Казахстаном и Россией. Для реализации этой непростой задачи нужно было создать соответствующую материально-техническую и учебно-методическую базу, и руководство университета, могу сказать уверенно, с этой задачей успешно справилось.

Сегодня научно-педагогическая и студенческая общественность КРМУ по праву гордится своим вузом: четыре корпуса отреставрированы по модели европейского кампуса, эстетично оформлены интерьеры. Но гордость университета – не только архитектура его корпусов, но и образовательно-гуманитарный, особый духовный уют. Студенты и читатели всегда хорошо отзываются об университетской библиотеке, имеющей большое количество литературы, несколько читальных залов. Такое мнение общественности о гуманитарной направленности нашего вуза очень ценно, потому что она соответствует тем задачам, которые ставит наш Президент перед страной. Слова Лидера нации о том, что «в условиях глобальных вызовов адекватный ответ мы сможем дать только при условии сохранения нашего национального кода» стали императивом деятельности всего профессорско-преподавательского состава КРМУ. Мы хорошо понимаем также, что в современных условиях ключевым фактором развития все больше становится интеграция гуманитарных наук. Поэтому в университете регулярно проводятся научно-теоретические конференции, семинары по проблемам базовых ценностей общества в эпоху глобализации. Одним из таких мероприятий был международный научный форум на тему «Интеграция гуманитарных наук как ключевой фактор развития современного общества». В его работе участвовали представители многих университетов Казахстана и стран СНГ. Обстоятельное обсуждение получили проблемы интеграции гуманитарных наук в свете научной парадигмы ХХІ века, роль и место ученых в диалоге культурных традиций. Но главной темой для участников форума стала проблема отечественной истории в мировом сообществе, в том числе в Казахстане. Именно эта тема, на мой взгляд, вызвала особый интерес в процессе обмена мнениями. В сфере гуманитарных наук сегодня особую актуальность приобрело направление, вы­двинутое Президентом РК, по достижению общенациональной идентичности.

Для сохранения исторической памяти многие народы утверждают неформальные названия своих государств. Нурсултан Назарбаев в своей речи на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, напомнил, что «в мире есть много примеров, когда тот или иной народ наряду с официальным названием своего государства использует особое неформальное понятие». В казахстанской общественности таким неформальным названием нашего государства находит признание идея «Ұлы Дала Елі». «Нашу священную землю, – сказал Нурсултан Назарбаев, – издревле называют Великой степью, а нас – детьми Великой степи. Поэтому сегодня и навсегда наш Казахстан – это Ұлы Дала Елі (Страна Великой степи). Именно таково народное имя нашей любимой Отчизны. Оно отражает и прошлое, и настоящее, и будущее нашей Родины». Действительно, Страна Великой степи отражает тысячелетия кочевого образа жизни, кочевой цивилизации на обширных степных просторах Казахстана. Принципиально важным считаю и понимание того, что провозглашение народного названия своего государства – это не только сугубо казахстанская инициатива. Иметь народное название своей страны – это мировой опыт. Например, японцы еще в XVI веке назвали свою страну «Страна восходящего солнца». Китайцы в XVII веке своему государству дали народное название «Страна поднебесья». Многие народы на юге Китая назвали свои государства «Азиатские тигры». Рим в период расцвета Римской империи назвал свою столицу «Вечным городом». Можно привести множество других стран, народы которых своим государствам присвоили неофициальные названия. Причем они присваивались не ради красного словца, а преследовали далеко идущие цели. Это прежде всего формирование генетического кода нации.

Ответ о сущности генетического кода мы больше всего находим у философа Конфуция. Он был защитником всего, что утвердилось в народе. Советовал беречь всегда национальные и народные особенности, сохранять традиции и обычаи, ритуалы и обряды. Проблемы формирования народной идентичности, утверждения генетического кода постоянно находились и в поле зрения многих европейских государств. Что выиграли эти народы, которые веками не жалели своих сил, чтобы в неизменном состоянии сохранить свой генетический код? Они научились видеть мир своими глазами, видеть мир через призму своих интересов. И никакие внешние экспансии не подвергнут теперь их деформации. Поэтому участники прошедшего научного форума из всех обсуждаемых тем на главное место выдвинули отечественную историю. Все названные государства, которые формировали и формируют свой генетический код, в основу всей своей самоотверженной работы всегда ставили отечественную историю как учебную дисциплину, как историческую науку. Эти государства никогда не упускали из поля зрения вопросы его преподавания и финансирования. Она всегда оставалась и остается стержнем национальной и общественной идентичности. Поэтому Казахстану также нужно следовать этим важным принципам.

Как сказал Президент страны, будущее народа, который не помнит свою историю, будет туманным. У казахского народа чрезвычайно глубокая и богатая история. К примеру, только собранный устный казахский фольклор составляет 100 томов. Казахи – один из древнейших автохтонных (местных) народов Евразии. Чествование в нынешнем году 550-летия Казахского ханства – это своего рода дань поколений по воссозданию истории казахского народа. Нам дорога каждая страница родной истории, написанная пóтом и кровью наших великих предков. И Казахско-Русский международный университет как один из крупных научных, образовательно-гуманитарных центров Западного Казахстана готов и дальше активно участвовать в решении задач, стоящих перед отечественной исторической наукой, укреплении казахстанской идентичности и создании условий для формирования целостной гражданской общности.