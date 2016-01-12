​Историческое сознание – наследие поколений

Темирхан БЕРДИМУРАТОВ, президент Казахско-Русского международного университета, профессор, доктор философских наук, Актобе

Сегодня наша страна, достигнув этапа состоявшегося государства, вышла на новые рубежи своего развития. Перед нами поставлены масштабные задачи, успешная реализация которых позволит добиться вхождения РК в число 30 развитых стран мира. Это Президент вновь подчеркнул в своей статье «План нации – путь к казах­станской мечте». Весьма важен тот факт, что Нурсултан Назарбаев на протяжении всех лет независимости уделяет первостепенное внимание вопросам истории народа и государства. В рамках общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» Глава государства призывает нас к обеспечению сохранения культурно-духовного кода нации, формированию нового исторического самосознания казахстанского общества. Поэтому Казахско-Русский международный университет (КРМУ) в течение всей своей 22-летней деятельности особое значение придает реализации этих поручений Президента РК. Главные приоритеты в нашей работе – укрепление межнационального единства на основе исторического сознания, сохранения культурного наследия.

В августе 1998 года Глава государства во время своего визита в актюбинский регион посетил и наш университет. Это стало для нас незабываемым событием. На встрече со студенчеством, профессорско-преподавательским составом Президент Нурсултан Назарбаев высказал предложение о названии вуза Казахско-Русским международным университетом и придании ему международного статуса в соответствии с Декларацией о вечной дружбе между Казахстаном и Россией. Для реализации этой непростой задачи нужно было создать соответствующую материально-техническую и учебно-методическую базу, и руководство университета, могу сказать уверенно, с этой задачей успешно справилось.

Сегодня научно-педагогическая и студенческая общественность КРМУ по праву гордится своим вузом: четыре корпуса отреставрированы по модели европейского кампуса, эстетично оформлены интерьеры. Но гордость университета – не только архитектура его корпусов, но и образовательно-гуманитарный, особый духовный уют. Студенты и читатели всегда хорошо отзываются об университетской библиотеке, имеющей большое количество литературы, несколько читальных залов. Такое мнение общественности о гуманитарной направленности нашего вуза очень ценно, потому что она соответствует тем задачам, которые ставит наш Президент перед страной. Слова Лидера нации о том, что «в условиях глобальных вызовов адекватный ответ мы сможем дать только при условии сохранения нашего национального кода» стали императивом деятельности всего профессорско-преподавательского состава КРМУ. Мы хорошо понимаем также, что в современных условиях ключевым фактором развития все больше становится интеграция гуманитарных наук. Поэтому в университете регулярно проводятся научно-теоретические конференции, семинары по проблемам базовых ценностей общества в эпоху глобализации. Одним из таких мероприятий был международный научный форум на тему «Интеграция гуманитарных наук как ключевой фактор развития современного общества». В его работе участвовали представители многих университетов Казахстана и стран СНГ. Обстоятельное обсуждение получили проблемы интеграции гуманитарных наук в свете научной парадигмы ХХІ века, роль и место ученых в диалоге культурных традиций. Но главной темой для участников форума стала проблема отечественной истории в мировом сообществе, в том числе в Казахстане. Именно эта тема, на мой взгляд, вызвала особый интерес в процессе обмена мнениями. В сфере гуманитарных наук сегодня особую актуальность приобрело направление, вы­двинутое Президентом РК, по достижению общенациональной идентичности.

Для сохранения исторической памяти многие народы утверждают неформальные названия своих государств. Нурсултан Назарбаев в своей речи на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, напомнил, что «в мире есть много примеров, когда тот или иной народ наряду с официальным названием своего государства использует особое неформальное понятие». В казахстанской общественности таким неформальным названием нашего государства находит признание идея «Ұлы Дала Елі». «Нашу священную землю, – сказал Нурсултан Назарбаев, – издревле называют Великой степью, а нас – детьми Великой степи. Поэтому сегодня и навсегда наш Казахстан – это Ұлы Дала Елі (Страна Великой степи). Именно таково народное имя нашей любимой Отчизны. Оно отражает и прошлое, и настоящее, и будущее нашей Родины». Действительно, Страна Великой степи отражает тысячелетия кочевого образа жизни, кочевой цивилизации на обширных степных просторах Казахстана. Принципиально важным считаю и понимание того, что провозглашение народного названия своего государства – это не только сугубо казахстанская инициатива. Иметь народное название своей страны – это мировой опыт. Например, японцы еще в XVI веке назвали свою страну «Страна восходящего солнца». Китайцы в XVII веке своему государству дали народное название «Страна поднебесья». Многие народы на юге Китая назвали свои государства «Азиатские тигры». Рим в период расцвета Римской империи назвал свою столицу «Вечным городом». Можно привести множество других стран, народы которых своим государствам присвоили неофициальные названия. Причем они присваивались не ради красного словца, а преследовали далеко идущие цели. Это прежде всего формирование генетического кода нации.

Ответ о сущности генетического кода мы больше всего находим у философа Конфуция. Он был защитником всего, что утвердилось в народе. Советовал беречь всегда национальные и народные особенности, сохранять традиции и обычаи, ритуалы и обряды. Проблемы формирования народной идентичности, утверждения генетического кода постоянно находились и в поле зрения многих европейских государств. Что выиграли эти народы, которые веками не жалели своих сил, чтобы в неизменном состоянии сохранить свой генетический код? Они научились видеть мир своими глазами, видеть мир через призму своих интересов. И никакие внешние экспансии не подвергнут теперь их деформации. Поэтому участники прошедшего научного форума из всех обсуждаемых тем на главное место выдвинули отечественную историю. Все названные государства, которые формировали и формируют свой генетический код, в основу всей своей самоотверженной работы всегда ставили отечественную историю как учебную дисциплину, как историческую науку. Эти государства никогда не упускали из поля зрения вопросы его преподавания и финансирования. Она всегда оставалась и остается стержнем национальной и общественной идентичности. Поэтому Казахстану также нужно следовать этим важным принципам.

Как сказал Президент страны, будущее народа, который не помнит свою историю, будет туманным. У казахского народа чрезвычайно глубокая и богатая история. К примеру, только собранный устный казахский фольклор составляет 100 томов. Казахи – один из древнейших автохтонных (местных) народов Евразии. Чествование в нынешнем году 550-летия Казахского ханства – это своего рода дань поколений по воссозданию истории казахского народа. Нам дорога каждая страница родной истории, написанная пóтом и кровью наших великих предков. И Казахско-Русский международный университет как один из крупных научных, образовательно-гуманитарных центров Западного Казахстана готов и дальше активно участвовать в решении задач, стоящих перед отечественной исторической наукой, укреплении казахстанской идентичности и создании условий для формирования целостной гражданской общности.

