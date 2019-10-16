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История болезни в телефоне
Наталия Акопян

Минздравом в рамках перехода на безбумажное ведение медицинской документации в организациях здравоохранения сформирован электронный пас­порт здоровья (ЭПЗ). Это продолжительная медицинская запись, формируемая в электронном форма­те с целью сбора, хранения и обмена информацией о пациенте.

– Электронный паспорт здоровья – это дополнительный результат в рамках реализации проекта по созданию цифровой экосистемы здравоохранения, где все данные по оказанию и предоставлению медуслуг должны храниться, собираться и анализироваться в одном мес­те на уровне уполномоченного органа для принятия решения на фактических данных без заявительной формы, – подчеркнул вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

По данным МЗ РК, за 2018–2019 годы в медорганизациях были оптимизированы более 600 учетно-отчетных форм, 121 форма сейчас ведется полнос­тью в электронном формате. И все эти данные при обращении граждан в поликли­ники будут сортироваться по ЭПЗ.

– На портале электронного правительства или в мобильном приложении eGov mobile вы можете увидеть адрес вашей прикрепленной поликлиники, также вашего лечащего врача и какие лекарства были выделены государством в рамках бесплатного обеспечения, а также все те медицинские услуги, которые гарантируются государством для населения, – добавил вице-министр.

Вместе с тем, по его словам, за последние годы с помощью цифровизации было выявлено несколько фактов оказания медицинских услуг без ведома граждан. В прошлом году министерством запущено SMS-уведомление для граждан о получении бесплатных лекарственных средств, которое показало, что из 100 тыс. отправленных SMS в 8% случаев лекарства не были выделены.

– В дальнейшем мы хотим с помощью ЭПЗ выявлять такие моменты, как удовлетворенность населения оказанными медуслугами, наладить обратную связь по лечащему врачу или прикреп­ленной поликлинике, – добавил Олжас Абишев. – Формат ЭПЗ реализован на международном стандарте CDA, который поз­воляет развернуть файл на вашем телефоне без специального мобильного приложения и интегрировать его со встроенными сенсорами. Все данные – пульс, сколько вы прошли за день – будут синхронизированы с ЭПЗ и по вашему разрешению предостав­ляться лечащему врачу, чтобы он видел, насколько вы соблюдаете прописанный план оздоровления.

МЗ РК также отвечает за сохран­ность личных данных пациентов, каждый месяц проводятся проверки на информационную безопасность как внутренними, так и внешними структурами. На сегодня утечек информации не зафиксировано.

Информация пациента с локальных ЭПЗ, источниками которых выступают медицинские информационные системы, будет храниться в Едином центральном репозитории ЭПЗ, входящем в состав интеграционной платформы, и будет доступна как медицинским работникам (по согласию пациента), так и пациентам.

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