История болезни в телефоне

Минздравом в рамках перехода на безбумажное ведение медицинской документации в организациях здравоохранения сформирован электронный паспорт здоровья (ЭПЗ). Это продолжительная медицинская запись, формируемая в электронном формате с целью сбора, хранения и обмена информацией о пациенте.
– Электронный паспорт здоровья – это дополнительный результат в рамках реализации проекта по созданию цифровой экосистемы здравоохранения, где все данные по оказанию и предоставлению медуслуг должны храниться, собираться и анализироваться в одном месте на уровне уполномоченного органа для принятия решения на фактических данных без заявительной формы, – подчеркнул вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.
По данным МЗ РК, за 2018–2019 годы в медорганизациях были оптимизированы более 600 учетно-отчетных форм, 121 форма сейчас ведется полностью в электронном формате. И все эти данные при обращении граждан в поликлиники будут сортироваться по ЭПЗ.
– На портале электронного правительства или в мобильном приложении eGov mobile вы можете увидеть адрес вашей прикрепленной поликлиники, также вашего лечащего врача и какие лекарства были выделены государством в рамках бесплатного обеспечения, а также все те медицинские услуги, которые гарантируются государством для населения, – добавил вице-министр.
Вместе с тем, по его словам, за последние годы с помощью цифровизации было выявлено несколько фактов оказания медицинских услуг без ведома граждан. В прошлом году министерством запущено SMS-уведомление для граждан о получении бесплатных лекарственных средств, которое показало, что из 100 тыс. отправленных SMS в 8% случаев лекарства не были выделены.
– В дальнейшем мы хотим с помощью ЭПЗ выявлять такие моменты, как удовлетворенность населения оказанными медуслугами, наладить обратную связь по лечащему врачу или прикрепленной поликлинике, – добавил Олжас Абишев. – Формат ЭПЗ реализован на международном стандарте CDA, который позволяет развернуть файл на вашем телефоне без специального мобильного приложения и интегрировать его со встроенными сенсорами. Все данные – пульс, сколько вы прошли за день – будут синхронизированы с ЭПЗ и по вашему разрешению предоставляться лечащему врачу, чтобы он видел, насколько вы соблюдаете прописанный план оздоровления.
МЗ РК также отвечает за сохранность личных данных пациентов, каждый месяц проводятся проверки на информационную безопасность как внутренними, так и внешними структурами. На сегодня утечек информации не зафиксировано.
Информация пациента с локальных ЭПЗ, источниками которых выступают медицинские информационные системы, будет храниться в Едином центральном репозитории ЭПЗ, входящем в состав интеграционной платформы, и будет доступна как медицинским работникам (по согласию пациента), так и пациентам.