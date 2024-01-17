История народа в истории страны

Конференция была посвящена 70-летию заслуженного деятеля РК, профессора, доктора истори­ческих наук Германа Кима – одного из основателей школы корееведения в Центральной Азии.

Как сказал в своем выступлении декан юридического факультета Даулет Байдельдинов, драматична и удивительна судьба корейского народа. В ней были и великие потрясения, и понятные всем радости жизни. Особенно ценно, что среди представителей корейского народа очень многие достигли больших высот и признания в истории суверенного Казахстана. Одним из ярких представителей корейского народа является Герман Николаевич Ким.

– Его труды полны, с одной стороны, научными фактами, архивными материалами, с другой – в них слышны сильнейшие эмоции корейского народа, – отметил Даулет Байдельдинов.

Выпускник специального отделения исторического факультета КазГУ им. С. Кирова Герман Ким преподавал в стенах родного университета всемирную историю на немецком языке. Будучи так называемым «западником», увлекся историей корейцев Казахстана. Это было время начала «парада суверенитетов» и «этнического ренессанса», который также охватил и корейцев Казахстана. Интерес к истории своего народа стал приоритетом в его дальнейших научных изысканиях.

После обретения Казахстаном независимости Герман Ким окончил экстерном курсы корейского языка в Институте языкознания в Корее, прошел стажировку в Сеульском национальном университете. В 90-х годах он создал Ассоциацию корееведов Казахстана.

В 1994 году с его подачи и с помощью зарубежных коллег в ­КазНУ им. аль-Фараби была создана кафедра корейской филологии. С 2020 года Герман Ким возглавляет Институт азиатских исследований КазНУ им. аль-Фараби. Он автор 250 научных статей и 45 изданий, в том числе трехтомной монографии «История иммиграции корейцев», которая вошла в пятерку лучших научных трудов, изданных в 2005 году по истории Кореи. Заслуги ученого и педагога отмечены наградами: он кавалер ордена «Достық» II степени и ордена Республики Корея «За гражданские заслуги».

– Универсальность, энциклопедичность знаний ученого мирового уровня, прекрасного знатока многих языков Германа Николаевича Кима стали для нас примером патриотизма и понимания того, каковы сегодня мы, корейцы, живущие на постсоветском пространстве, – отметила декан факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби Наталья Ем.

Герман Ким является также автором учебников и учебных пособий, которые широко используются не только в университетах Казахстана, но и в России, Узбекистане, Украине и Беларуси. У него много учеников, он активно путешествует по всему миру, выступает в ведущих университетах США, Великобритании, Европы, Азии. Издает фундаментальные монографии по истории корейского народа. Он обязательный участник всех встреч и переговоров Президента Республики Казахстан и глав корейских государств.

– Все мы являемся гражданами ­Казахстана, любим свою Родину, работаем, учимся и стараемся сохранить главное – межэтническое согласие, мир и дружбу, – считает Герман Ким.