История, рассказанная цифрами

Общество
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Асет Сыздыков

Дата-журналистика открывает новые возможности для отечественных медиа

фото организаторов

Каждый журналист в своей работе так или иначе оперирует цифрами из открытых баз данных. Есть даже целое направление в этой сфере, которое изучает и строит работу вокруг цифр, – дата-журналистика. Как ее можно эффективно использовать в работе и создавать интересные истории, рассказала медиаменеджер Сандугаш Рахимжанова.

Она долгие годы работала на телевидении, а сейчас читает курс по дата-журналистике для магистрантов в Казахстанском филиале МГУ им. М. Ломоносова.

Для начала Сандугаш вспомнила начало пандемии коронавируса, когда все граждане разом закрылись в своих домах. При этом предложила представить ситуацию: журналисту дали задание подготовить материал о том, сколько людей находятся на самоизоляции. Как он узнает реальную картину?

– Мы можем попросить волонтеров, которые будут стоять на балконах или возле подъездов и считать, сколько людей вышло или зашло. Можем провести анкетирование, телефонный опрос. Скорее всего, в 95% случаев ответ будет найден, – заметила спикер, отметив однако, что на это может уйти много времени и сил, да и риск заразиться существует.

Поэтому медиаэксперт привела пример, как поступили журналисты «Яндекса». Они собрали все данные пользователей своих сервисов и увидели онлайн-картину самоизоляции по дням и городам.

– Журналисты взяли данные с наших же телефонов, – поясняет Сандугаш Рахимжанова. – Через приложение «Яндекс. Такси», «Яндекс. Еда» они разработали некую балльную шкалу, которая четко показала, что, например, 5 апреля 2020 года многие жители Москвы сидели дома. А уже 14 июня стало понятно: многие устали от самоизоляции и вышли на улицы города.

Если в классической журналис­тике репортер ходит и собирает информацию с места события, делает интервью, изучает пресс-релизы, то дата-журналист работает только с базами данных.

– Чтобы не получился технический отчет, создаем историю, применяем визуальные инструмен­ты: фото, видео, инфографику. То есть мы отталкиваемся не от истории человека, а от истории данных, – объясняет медиаэксперт.

По ее словам, дата-журналис­тика – это не новое направление в медиа, а метод сбора информации, который применялся всегда. К слову, первый дата-материал был выпущен британской газетой The Guardian еще в 1821 году. Журналисты тогда впервые в таблице привели данные о том, сколько детей учатся в школах Манчестера и какова стоимость их обучения.

– Сотрудники The Guardian сделали поквартирный обход, а потом взяли книги, где были записаны все мальчики и девочки города. После публикации возник большой скандал. Ведь впервые стало известно, сколько на самом деле детей в Манчестере учатся бесплатно. Оказалось, что официальная статистика значительно занижала цифры, – рассказала эксперт.

Новый виток развития журналистики данных произошел в XX веке с началом активного использования персональных компьютеров. Большие материалы на основе соцопросов и обработки больших данных, к примеру, стали готовить во время президентских выборов. К примеру, журналисты на основе дата-материалов прогнозировали, какой кандидат имеет больше шансов стать президентом.

На сегодня инструменты дата-журналистики используют все крупные мировые медиа. Теперь они выдают не просто текст и картинки, а видео, игры, интерактивы, лонгриды. Новые диджитал-технологии позволяют их быстро обрабатывать и оформлять под нужные формы.

Сандугаш Рахимжанова рассказала о лучших работах американской журналистки Мона Чалаби. К одной из публикаций та прикрепила рисунок мужчины и женщины в гробу, подписав его вопросом: «Кто чаще погибает от рук супруга⁄супруги, друзей, знакомых и незнакомцев в США?»

– Журналистка взяла данные из базы судебных нормативных актов. Выяснилось, что женщины в США чаще всего умирают от рук партнеров, а мужчины – от рук знакомых. Это как раз история о бытовом насилии. Все, что видим, это реальные цифры, которые можно проверить. Но Мона Чалаби не привела просто сухой отчет, а сделала красивую интересную визуализацию, – констатировала она.

Не остаются в стороне и казахстанские СМИ, которые используют приемы журналистики данных. К примеру, онлайн-экожурнал Living Asia создал спецпроект об Аральском море. Хронологию высыхания Арала с 1961 года и по наши дни они привели в виде инфографики.

Сандугаш Рахимжанова призва­ла коллег не бояться работать с большими данными. Причем многие цифры лежат, что называет­ся, «под ногами», нужно лишь уметь их находить и собирать.

– У нас есть базы данных Верховного суда, Минюста, Генеральной прокуратуры, тот же Egov. Также много публичных данных выставляют крупные компании, неправительственные и международные организации. Их можно легко собирать. Самое главное, чтобы данные были правильно обработаны. В принципе, любой журналист может этому научиться, – заверила медиаменеджер.

Познавательная встреча прошла на лектории Open Soz. Это новая площадка, где любой желающий может послушать экспертов из разных областей. Авторами проекта выступают медиаэксперты Динара Бисембина и Инжу Кабылдина.

– Наша цель – популяризация науки и образования в стране, – говорит Динара Бисембина. – Спикеры Open Soz – это эксперты из разных сфер науки и образования, культуры и искусства, космической и IT-отраслей. Для нас важно расширять картину мира наших слушателей, давать знания за пределами их базовой профессиональной дея­тельности.

#СМИ #медиа #журналистика #дата-журналис­тика

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