IT-решения меняют отечественную энергетику

Статьи,Инновации
Марина Демченко
специальный корреспондент

В рамках исполнения поручений Главы государства топливно-энергетический комплекс переходит на технологии ИИ и комп­лексные IТ-решения. Продолжается внедрение онлайн-мониторинга и создание Единой государственной системы управления сектором на базе платформы EnergyTech для интеграции данных и повышения прозрачности процессов.

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

Проект, разработанный по стандартам QazTech, обеспечит создание единого цифрового контура для ключевых направлений: энергетики, недропользования, переработки и угольной промышленности. Запуск системы в промышленную эксплуа­тацию намечен на 2026–2027 годы.

В 2025 году внедрен ряд цифровых решений, включая систему мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода, обеспечивающую онлайн-контроль активов, ремонтов и режимов работы объектов генерации. В отраслевом министерстве отмечают, что в сервисе созданы цифровые реестры всех объектов, узлов и оборудования.

– Следующий этап – массовый переход от бумажных журналов дефектов к цифровым реестрам. Загрузка верифицированных данных об активах, постоянный мониторинг соблюдения сроков ремонтов и совершенствование работы сервиса позволят повысить качество контроля. Ожидается, что внедрение «цифры» сократит общий срок мониторинга готовности к осенне-зимнему периоду до 90 дней. Риск аварийности в этот период снизится до 25 процентов, – сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, представляя на днях ключевые результаты и направления цифровой трансформации отрас­ли в ходе пресс-конференции на площадке СЦК.

В настоящее время уже работают цифровой сервис утверждения предельных тарифов станций, обеспечивший сокращение админист­ративной нагрузки на 56%, и цифровые решения по учету тепловой и электро­энергии в рамках нацпроекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС).

Продолжается масштабная цифровизация учета энергоресурсов. Запущены сервисы учета оборота сырого и товарного газа, оборота нефти и нефтепродуктов, ежемесячного распределения нефти и сжиженного нефтяного газа на внут­ренний рынок.

В системе Oil Track зарегистрировано 325 нефтебаз, из которых 146 уже оснащены контрольными приборами учета с передачей данных в режиме реального времени, при этом все нефтеперерабатывающие заводы оснащены системами учета в полном объеме.

По словам Бакытжана Ильяса, на текущий момент сети низкого и среднего напряжения недостаточно охвачены автоматизированными систе­мами учета электроэнергии. Для решения этой проблемы в рамках национального проекта МЭКС в течение трех лет планируется установить 4 млн умных счетчиков в 27 субъектах электроснабжения. Ожидается, что за счет сокращения нормативных потерь экономический эффект составит 57 млрд тенге.

Аналогичная работа запланирована в секторе теплоснабжения, где ключевой задачей станет оснащение магистральных сетей. Спикер подчерк­нул, что комплексный учет позволит достичь 15-процентной экономии ресурсов. При этом претворение в жизнь нацпроекта станет стимулом для отечественного приборостроения, так как заказы будут размещаться только у казахстанских производителей, а вся информация станет стекаться в единый цифровой контур EnergyTech.

Популярное

Все
Вклад в зеленый фонд Астаны
С упором на орошение
Курс на зимнюю Азиаду
Обеспечить транспортную доступность
Состязания в Рабате
Английский акцент казахстанского футбола
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
«Сириус» в Казахстане
Конституция в контексте развития образования и науки
Барьер взят!
Новые возможности для социально-трудовой сферы
IT-решения меняют отечественную энергетику
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Новые возможности для социально-трудовой сферы
Конституция в контексте развития образования и науки
«Сириус» в Казахстане
От политических деклараций – к конкретным действиям

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]