IT-решения меняют отечественную энергетику

Проект, разработанный по стандартам QazTech, обеспечит создание единого цифрового контура для ключевых направлений: энергетики, недропользования, переработки и угольной промышленности. Запуск системы в промышленную эксплуа­тацию намечен на 2026–2027 годы.

В 2025 году внедрен ряд цифровых решений, включая систему мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода, обеспечивающую онлайн-контроль активов, ремонтов и режимов работы объектов генерации. В отраслевом министерстве отмечают, что в сервисе созданы цифровые реестры всех объектов, узлов и оборудования.

– Следующий этап – массовый переход от бумажных журналов дефектов к цифровым реестрам. Загрузка верифицированных данных об активах, постоянный мониторинг соблюдения сроков ремонтов и совершенствование работы сервиса позволят повысить качество контроля. Ожидается, что внедрение «цифры» сократит общий срок мониторинга готовности к осенне-зимнему периоду до 90 дней. Риск аварийности в этот период снизится до 25 процентов, – сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, представляя на днях ключевые результаты и направления цифровой трансформации отрас­ли в ходе пресс-конференции на площадке СЦК.

В настоящее время уже работают цифровой сервис утверждения предельных тарифов станций, обеспечивший сокращение админист­ративной нагрузки на 56%, и цифровые решения по учету тепловой и электро­энергии в рамках нацпроекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС).

Продолжается масштабная цифровизация учета энергоресурсов. Запущены сервисы учета оборота сырого и товарного газа, оборота нефти и нефтепродуктов, ежемесячного распределения нефти и сжиженного нефтяного газа на внут­ренний рынок.

В системе Oil Track зарегистрировано 325 нефтебаз, из которых 146 уже оснащены контрольными приборами учета с передачей данных в режиме реального времени, при этом все нефтеперерабатывающие заводы оснащены системами учета в полном объеме.

По словам Бакытжана Ильяса, на текущий момент сети низкого и среднего напряжения недостаточно охвачены автоматизированными систе­мами учета электроэнергии. Для решения этой проблемы в рамках национального проекта МЭКС в течение трех лет планируется установить 4 млн умных счетчиков в 27 субъектах электроснабжения. Ожидается, что за счет сокращения нормативных потерь экономический эффект составит 57 млрд тенге.

Аналогичная работа запланирована в секторе теплоснабжения, где ключевой задачей станет оснащение магистральных сетей. Спикер подчерк­нул, что комплексный учет позволит достичь 15-процентной экономии ресурсов. При этом претворение в жизнь нацпроекта станет стимулом для отечественного приборостроения, так как заказы будут размещаться только у казахстанских производителей, а вся информация станет стекаться в единый цифровой контур EnergyTech.