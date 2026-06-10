Сфера ЖКХ станет прозрачным сервисом

коллаж Натальи Ляликовой, фото: МПС РК

Реформа затронет учет ресурсов, коммунальные платежи и контроль технологических потерь. Новая цифровая экосистема Smart Turmys охватит всю систему ЖКХ. Как она поможет сделать тарифы прозрачными, а начисления справедливыми, рассказала вице-министр промышленности и строи­тельства Жаннат ДУБИРОВА.

– В стране запущен Национальный проект модернизации энергетичес­кого и коммунального секторов (МЭКС). Какие задачи он решает и как обеспечиваются своевременность и качество работ?

– Главная его цель – предотвратить пов­торение инцидентов, когда целые города замерзали зимой из-за износа сетей, а также с минимальными бюджетными затратами реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

Для этого мы оцифровали весь процесс: от подачи заявки субъектами естественных монополий до ввода объектов в эксплуа­тацию. Теперь на платформе, которую для нас бесплатно разработала компания «Самрук-Казына Контракт» под правила, написанные Комитетом по делам строительства, виден каждый этап. Мы учли, что в проекте будут участвовать много заинтересованных лиц, проверяющих, компетентных органов, что потребуется масса согласований.

В процессе задействованы три ключевых оператора, и роль каждого уникальна. Технический оператор следит за едиными стандартами нацпроекта, за тем, чтобы технические характеристики труб и оборудования были идентичны по всей стране, чтобы исполнители не применяли, к примеру, где-то слишком тонкую трубу, а где-то чересчур широкую, чтобы использовали именно те материалы и оборудование, которые сами же заявили.

Финансовый оператор (холдинг «Байтерек») анализирует финансовую сторону заявок, ищет источники финансирования и просчитывает модели возврата средств. Тарифный регулятор (Комитет по регулированию естественных монополий) оценивает влияние каждого проекта на тарифы для населения.

Несмотря на множество участников, каждый из них необходим для прозрачности и безопасности проекта. Платформа позволяет в реальном времени видеть, где заявка застряла: находится ли она на согласовании в акимате или министерстве, почему не двигается. Наш проектный офис мониторит дашборды и оперативно решает проблемы, связанные с человечес­ким фактором.

– Итак, заявки согласованы, что дальше?

– Дальше – конкурс. Все его этапы также отслеживаются на платформе. Весь цикл полностью автоматизирован. Кстати, у проекта жесткие сроки – до 2029 года.

Мы также ввели EPC-контракт – контракт под ключ, когда подрядчик сам проек­тирует объект и сам же строит. В этом его преимущество перед госзакупками. Раньше ПСД делала одна компания, а реализовывала другая. Нередко возникали нестыковки, которые тормозили процесс.

Сейчас все в одних руках и полностью оцифровано. Мы запустили эту платформу 3 ноября прошлого года. Все субъекты (водоканалы, теплотранзиты, РЭКи и ТЭЦ) начали активно подавать заявки. На сегодня их принято уже более 400.

Мы также интегрировались с базами казахстанских товаропроизводителей, чтобы используемые материалы и оборудование были максимально отечественными, с высокой локализацией. Есть интеграция с системами госэкспертизы и единого градкадастра.

Всю эту работу мы смогли сделать в короткие сроки, но продолжаем оттачивать функционал и упрощать этапы согласований.

– В 2024 году, на старте МЭКС, министерство инициировало внедрение единого платежного документа. Жители Астаны уже привыкли к платежкам ЕРЦ, но в регионах все иначе. Каких результатов вы хотите достичь?

– Действительно, одним из ключевых направлений модернизации ЖКХ стало наведение порядка в работе единых расчетных центров (ЕРЦ). В июле 2024 года мы выяснили, что в стране 43 организации называют себя «ЕРЦ», но многие из них вели расчеты в обычном Excel, то есть работали непрозрачно.

Кстати, ЕРЦ – частные компании, и за свои услуги они берут плату с коммунальных предприятий. Почему-то многие жители об этом и не задумываются…

Мы выставили жесткие требования: должно быть зарегистрировано ТОО – юридическое лицо, которое имеет биллинговую информационную систему; заключило договоры со всеми коммунальными предприятиями, чтобы выставлять единую квитанцию; владеет сертификатом информационной безопасности, чтобы работать с персональными данными. Мы также прописали в правилах: деньги жителей должны идти через спецсчета банков напрямую коммунальщикам, не задерживаясь на счетах ЕРЦ.

Иными словами, сделали все, чтобы исключить появление ЕРЦ-однодневок, которые бы открылись и, немного поработав, ушли в никуда. Дали рынку переходный период в полгода. Те организации, которые не смогли или не захотели соответствовать закону, прек­ратили деятельность. Добросовестные игроки, успешно прошедшие сертификацию (21 компания), не только остались в строю, но и масштабируют свой бизнес на другие регионы.

Наша стратегическая цель – демонополизация рынка. Возьмем для примера Астану: долгое время здесь работает монополист – организация, владеющая базой абонентов. Сейчас же благодаря четким единым правилам мы ожидаем прихода игроков из других областей. Здоровая конкуренция неизбежно приведет к борьбе за качество, а также к снижению стоимости услуг.

География проекта уже охватила все областные центры, и сейчас мы активно спускаемся на уровень районов и сел. В Казахстане широко развиты банковские сервисы и Интернет, поэтому наша задача – обеспечить каждому сельскому жителю возможность удобной онлайн-оплаты коммунальных услуг.

– Жаннат Балгабаевна, будут ли многочисленные информационные системы, действующие сейчас в системе ЖКХ, постепенно интегрированы в единую цифровую архитектуру?

– Наш подход сфокусирован на масштабировании лучших практик и их интеграции в единую цифровую платформу ЖКХ Smart Тurmys. Этот сервис станет полноценным цифровым окном, объединяющим услуги по водо-, тепло-, электро-, газоснабжению и вывозу отходов с приоритетом на развитие биллинговых систем ЕРЦ и автоматизацию сбора данных через АСУТП.

В настоящее время внедряются базовые компоненты платформы: это, в частности, единая база абонентов и объектов недвижимости, личные кабинеты для онлайн-оплаты и подачи обращений. Встраиваются аналитические инструменты для мониторинга потребления и состояния инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения прозрачности сектора, снижения потерь ресурсов, повышения качества предоставляемых услуг и перехода к проактивному управлению коммунальной инфраструктурой.

Ключевым этапом станет создание централизованной базы абонентов, что решит проблему хаотичного ручного учета, при котором в быстрорастущих городах, таких как Астана, в списках годами могли числиться ликвидированные организации.

Параллельно формируется единая национальная база коммунальных платежей, позволяющая видеть реальную картину начислений и задолженностей по всей стране, выявляя скрытых абонентов и аномальные отклонения в расчетах. Важнейшим результатом такой трансформации станет переход к адресной проактивной помощи: интеграция с базами данных Минтруда позволит акиматам автоматичес­ки видеть счета нуждающихся граждан и оказывать им поддержку без необходимости сбора бумажных справок.

– Может ли «цифра» помочь управляющим компаниям, ОСИ да и самим жителям? Ведь часто бывает так: старая управляющая компания уходит и забывает отдать схемы расположения труб. Новая команда, не зная, где задвижки, при любой аварии отключает воду во всем доме.

– Это огромная проблема, и, чтобы ее решить, мы внедряем BIM (Building Information Modeling) – цифровое моделирование зданий. Это 3D-копия дома, где каждый винтик имеет цифровой паспорт.

Когда дом сдается, эта модель переходит в ОСИ. Управляющей компании больше не придется искать краны или задвижки на ощупь. Более того, пользование BIM защищает от подмены оборудования. Если застройщик заложил в ПСД немецкий бойлер, а поставил дешевый аналог – жильцы увидят это в системе. BIM позволяет снизить издержки на эксплуатацию и точно знать, когда пора менять крышу или 10 метров трубы.

Таким образом, цифровизация потребует новых компетенций от сотрудников сервисных компаний. Но практика показывает, что при наличии дружелюбного интерфейса даже специалисты без профильного образования быстро осваивают базовые цифровые сервисы.

– В стране начался переход на приборы учета с дистанционной передачей данных. В Астане устанавливают умные счетчики, но люди все равно передают показания контролерам по телефону. Это поправимо?

– Безусловно. Ключевая проблема сложившейся ситуации заключается в отсутствии единого стандарта и в том, что затраты на передачу данных (телеметрию) ранее не закладывались в тариф.

Ярким примером стала столица: несмотря на установку более 500 тысяч умных приборов учета, компания «Астана су арнасы» столкнулась с запретом регулятора (КРЕМ) на включение расходов на обслуживание сети в бюджет. Чтобы исправить ситуацию и исключить необходимость звонить контролеру при наличии умного счетчика, сейчас ведется работа с КРЕМ и операторами связи. Цель – позволить субъектам естественных монополий (СЕМ) официально арендовать сети для автоматического сбора данных онлайн.

Хотя появление новой статьи расходов в бюджете монополистов неизбежно отразится на тарифе, совместно с Комитетом по телекоммуникациям Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития ведутся переговоры с операторами, чтобы минимизировать этот рост и избежать необоснованного завышения цен за услуги сети.

Что касается замены приборов, то правило остается простым: старым счетчиком можно пользоваться, пока он исправен и проходит поверку. Однако после завершения его жизненного цикла (до 24 лет) новый прибор обязательно должен быть оснащен телеметрией.

Оцифровка систем водоснабжения и водоотведения продолжается. Сейчас в работе находятся семь инициатив, намеченных на 2026–2027 годы. Четыре из них направлены на автоматизацию и внедрение систем АСУТП⁄SCADA в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, областях Абай и Жетысу. Остальные три проекта обеспечат установку общедомовых приборов учета воды в Астане, а также в Северо-Казахстанской области и Жетысу.

Внедрение этих решений позволит повысить эффективность работы водоканалов, обеспечить прозрачный учет потребления воды, снизить потери и повысить качество коммунальных услуг для населения.

В рамках механизма МЭКС монополис­ты будут устанавливать умные счетчики за счет кредитных средств с последующим возвратом инвестиций через тариф. При этом прямых сборов с жильцов на установку приборов учета не предусмотрено.

Отечественные производители готовы к такой масштабной приборизации. Казахстанские предприятия уже выпускают основные компоненты приборов учета, включая пластиковые корпуса, платы и модемы, – уровень локализации производства довольно высок.

Добавлю, что в рамках механизма МЭКС на рассмотрении находятся 15 заявок от субъектов естественных монополий по проектам приборизации и автоматизации водоснабжения.

– Есть ли примеры успешной автоматизации в регионах?

– Шымкентский водоканал выступает образцовым примером внедрения технологий европейского уровня. Благодаря запуску системы АСУТП предприятие добилось колоссальной экономии электроэнергии, просто оптимизировав работу насосов в часы низкого водопотреб­ления. Эффективность автоматизации здесь очевидна: каждый вложенный доллар приносит пять долларов экономии.

Опыт Шымкента и столицы подтверж­дает, что цифровизация значительно повышает точность учета и сводит к минимуму количество спорных начислений. Экономический эффект проявляется в росте собираемости платежей и резком снижении неучтенных потерь воды.

Поэтапное масштабирование этих успешных решений на всю территорию страны планируется завершить до конца 2029 года.

– Когда коммунальные услуги станут такими же простыми, как государственные?

– Мы уже формируем каталог услуг и оптимизируем процессы в Smart Turmys. В следующем году планируем интеграцию с eGov Mobile. Вы сможете через приложение не только платить, но и заключать или расторгать договоры с поставщиками (на мусор, воду, тепло) в один клик.

Мы стремимся к тому, чтобы ЖКХ перестало быть теневой сферой и стало прозрачным цифровым сервисом для каждого казахстанца.