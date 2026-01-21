Фото: ERG

Об этом сообщил председатель Совета директоров, главный исполнительный директор Группы Шухрат Ибрагимов, подводя итоги работы за прошлый год, во время встреч с сотрудниками. Надо сказать, что высокие объемы инвестиций в казахстанские предприятия компания демонстрирует уже последние три года.

И это дает результат. Последние два года все предприятия ERG, кроме Дивизиона «Железо» работают на исторически максимальных объемах. На Актюбинском заводе ферросплавов АО «ТНК «Казхром» глава ERG оценил темпы строительства уникальной утилизационной станции, одного из ключевых проектов по повышению экологической эффективности производства. Это пример естественного продолжения экологической стратегии компании и на сегодня одно из лучших и наиболее эффективных решений для утилизации ферросплавного газа. Он будет использоваться для выработки 80 МВт электроэнергии, обеспечивая предприятие собственным экологически чистым источником энергии.

В обновленном диспетчерском центре АктЗФ Шухрат Ибрагимов оценил возможности цифрового двойника 4 плавильного цеха. Новая система показывает технологические процессы в режиме реального времени. Для технологов это возможность контролировать процесс на одном мониторе и возможность виртуального обхода за короткое время. За последние 5 лет инвестиции ERG в цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта составили 117 млн долларов.

На встрече с коллективами Актюбинского завода ферросплавов, Донского ГОКа и актюбинской электростанции председатель Совета директоров ERG поблагодарил всех за работу в 2025 году и рассказал о текущих планах компании.

– Дивизион Хром в прошлом году столкнулся с вызовами. Мы решили сложнейшие вопросы на шахте «Болашак», привлекли науку, и сегодня шахта работает в штатном режиме. Мы запустили уникальный участок флотации ERG Green и сегодня извлекаем хром из отходов. В этом году и последующих ERG сохранит курс на реализацию ключевых инвестиционных и социальных проектов, не снижая темпов развития, - отметил Шухрат Ибрагимов.

Отдельный акцент в разговоре был сделан на безопасности, которая в Группе - приоритет номер один. Только обеспечив безопасность, мы можем говорить о производственных победах, подчеркнул Шухрат Ибрагимов.

Во время встречи также обсудили широкий круг тем - от многослойного кризиса, с которым столкнулись мировые компании ГМК, в том числе предприятия ERG, меры по снижению себестоимости продукции до развития социальных программ.

Приятным завершением встречи стало награждение начальника участка обжига и извести плавильного цеха N2 Турманбая Байтакова корпоративной наградой ERG «За заслуги в производственной сфере». За годы работы на Актюбинском заводе ферросплавов он прошел по-настоящему трудовой путь.

В Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении - железорудном гиганте Казахстана - председатель совета директоров ERG посетил участок обогащения Цеха рудоподготовки и обогащения. Продолжающийся кризис негативно сказался на объемах реализации готовой продукции потребителям. ССГПО уже 4 года работает только на 65% своей мощности. Но предприятие проводит активную работу по обновлению. Продолжается активная модернизация фабричного передела. Все преобразования так или иначе направлены на увеличение качественных показателей железорудной продукции ССГПО как по концентрату, так и по окатышам. Масштабные изменения – важный этап подготовки к реализации сразу двух стратегических проектов: строительства новой обжиговой машины и завода по производству горячебрикетированного железа. Документация по строительству завода ГБЖ прошла государственную вневедомственную экспертизу. Теперь можно приступать в разработке рабочей документации и дальнейшему выполнению строительно-монтажных работ. Будущий завод ГБЖ станет одним из крупнейших объектов «зеленой» металлургии нового поколения в Центральной Азии. Производство продукта со степенью металлизации не менее 93% и содержанием железа - более 90% позволит Казахстану выйти на глобальный рынок сталелитейной промышленности с новым видом конкурентоспособной продукции. Производственная мощность составит 2 млн тонн ГБЖ в год. Объем инвестиций более 650 млрд. тенге. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Будет создано более 1 000 рабочих мест.

На встрече с сотрудниками предприятий ERG в регионе - ССГПО, Качары руда, ERG Service и Трансремвагон (ТрансКом) Шухрат Ибрагимов отметил профессионализм и ответственный подход к делу каждого сотрудника, сделав особый акцент на важности соблюдения правил охраны труда.

- Несмотря на затяжной характер экономического кризиса, компания ERG продолжает важную стратегию развития. Мы должны непременно двигаться вперед, – подчеркнул Шухрат Ибрагимов. – Мы продолжаем реализацию важных стратегических проектов. Один из них – строительство завода ГБЖ. Сегодня как никогда важны стабильное производство, работа над повышением качества продукции и снижением ее себестоимости. Важно быть заинтересованным. Благодаря этому мы сможем выходить на новые рынки и быть привлекательными для новых клиентов.

Помимо проектов развития компания, как и прежде, уделяет большое внимание социальным программам и обязательствам, которые сохраняются в полном объеме.

Ярким примером этого стали несколько объектов в Павлодарской области, которые посетил Шухрат Ибрагимов. В Павлодаре председатель Совета директоров ERG навестил сотрудников предприятий Группы, которые в канун новогодних праздников и в завершение Года рабочих профессий получили ключи от своих квартир в современной новостройке Усольского микрорайона города. 135 евразийцев стали новоселами в рамках жилищной программы с АО «Отбасы банк». Только за последние 3 года ERG направила на реализацию Жилищной программы для сотрудников более 7 млрд. тенге.

В гости к многодетной семье Шухрат Ибрагимов пришел не с пустыми руками: подарил телевизор и игрушки для детей. Газорезчик 5-го разряда цеха централизованных ремонтов Павлодарского алюминиевого завода, отец четверых детей Асет Бекенов, встал в очередь на получение квартиры два года назад. И вот в короткие сроки стал одним из тех, кто получил квартиру на льготных условиях. Воспользовавшись возможностью, он обратился к Шухрату Ибрагимову с просьбой провести обряд тұсаукесер - перерезать путы его младшему сыну Нурасылу Канжарбеку.

– На предприятии я работаю с 2015 года. До этого времени снимал квартиру. Когда получили ключи от собственного жилья, нашей радости не было предела. Дети даже сами выбрали себе комнаты и были очень счастливы. А то, что обряд тұсаукесер нашему младшему сыну Нурасылу провел Шухрат Ибрагимов, стало для нас особой радостью. В целом я ни разу не пожалел, что устроился работать на завод. Я уверен в завтрашнем дне и спокоен за будущее своих детей, – рассказал Асет Бекенов.

На Аксуском заводе ферросплавов председатель Совета директоров ERG ознакомился с ассортиментом специального магазина MERGEN, открытого для сотрудников. Здесь целый ряд продуктов казахстанского производства по цене ниже, чем в обычных магазинах. В сети MERGEN уже 17 магазинов в родных городах ERG. В январе также открылись аптеки MERGEN, работающие по тому же принципу.

На территории Аксуского завода ферросплавов глава компании побывал в Центре признания профессиональных квалификаций ERG - первом в горно-металлургическом комплексе Казахстана. Он аккредитован Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и создан в соответствии с требованиями Национальной системы квалификаций при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК. Его основная задача - проводить официальное признание профессиональных квалификаций сотрудников и кандидатов по ключевым рабочим профессиям металлургического и горнодобывающего направлений. На первом этапе ЦППК ERG проводит оценку по 12 ключевым профессиям: стропальщик, плавильщик ферросплавов, машинист крана металлургического производства, электрогазосварщик, сварщик ручной дуговой сварки, электросварщик, взрывник, проходчик, машинисты экскаватора и погрузочно-доставочной машины, водитель большегрузного автомобиля. Процедура признания проводится в добровольном или обязательном порядке в зависимости от норм законодательства. Центр открыт не только для сотрудников ERG, но и для специалистов других предприятий, студентов, выпускников и подрядчиков.

В перспективе ERG планирует расширение перечня профессий. ЦППК также открылись в Рудном и Хромтау.

Кстати, здесь, в Аксу, запущены сразу две важнейших для казахстанской энергетики инициативы - реконструкция энергоблока №7 и внедрение гибридных фильтров на Аксуской электростанции.

В реконструкцию энергоблока №7 ERG инвестирует порядка 280 млн долларов. После завершения проекта Аксуская ЭС будет дополнительно вырабатывать до 1 634 млн.кВтч/год и участвовать в более глубоком регулировании. Это позволит как обеспечить потребности Группы, так и создать маневренные мощности для нужд рынка.

Второй проект на станции в рамках Экологической стратегии ERG предполагает внедрение первых в Центральной Азии инновационных фильтров на энергопроизводящих предприятиях с такой степенью очистки. На энергоблоках №4 и №7 установят три гибридных фильтра, которые снизят объем твердых выбросов до требований наилучших мировых стандартов. ERG инвестирует в этот проект более 13 млрд. тенге. В своем Послании Глава государства сказал, что особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Проект на Аксуской электростанции отвечает этой задаче. Это продолжение системной работы ERG по реализации Экологической стратегии, утвержденной акционерами Компании, благодаря которой внедряются лучшие инновационные решения. Объем выбросов твердых частиц уже снижен на 15%. ERG инвестирует в проекты Экостратегии 282 млрд. тенге до 2030 года. Она охватывает все основные направления деятельности - горный передел, металлургию и энергетику.

В 2025 году на Павлодарском алюминиевом заводе ERG начала реализацию нового для страны производства галлия. Казахстан станет вторым в мире производителем этого продукта. ERG заключила долгосрочный договор о поставке галлия с Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd в рамках государственного визита Главы государства в Японию. Оптимальная технология производства галлия из производственных растворов Павлодарского алюминиевого завода АО «Алюминий Казахстана» - это собственная разработка компании ERG Research and Development. Выбранная технология позволяет повышать качество основной продукции - глинозема, снижать его потери и извлекать галлий из растворов с крайне низким его содержанием, получая ценный стратегический высокочистый металл. Объем инвестиций в строительство участка по производству галлия превышает 12,5 млрд. тенге. Мощность нового производства - 15 тонн галлия в год. Первую продукцию планируется получить в третьем квартале 2026 года.

Все эти проекты ярко подтверждают, что даже в условиях серьезных внешних вызовов компания продолжает увеличивать инвестиции в развитие предприятий ERG в Казахстане, подтверждая доверие к ее стратегии и долгосрочному потенциалу.