Итоги года: новые рабочие места, льготные кредиты для молодежи, рост зарплат, пенсий и пособий

Редакция Primeminister.kz представляет очередной обзор развития Казахстана в уходящем году. В этот раз – в социальной сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Вопросам поддержки и развития социальной сферы в Казахстане традиционно придается приоритетное значение: государство ведет работу по созданию рабочих мест и повышению зарплат граждан, реализуются различные госпрограммы социальной помощи, выделяются средства на модернизацию соответствующей инфраструктуры.
Важность этой работы всегда подчеркивает глава государства.
"Текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу действительно нуждающихся в них граждан. Государство будет помогать тем, кто без этого не может обойтись. Основой всего должна стать упреждающая социальная политика, направленная в большей мере не на выплату поддерживающих пособий, а на создание продуктивных рабочих мест. Это позволит обеспечить реализацию принципа "всеобщей занятости", — отметил Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны весной этого года.
Несмотря на геополитическую турбулентность, все социальные обязательства в республике неукоснительно выполняются. Более того, по мере возможностей бюджета увеличиваются размеры пенсий, пособий и других мер поддержки.
Повышение доходов, трудоустройство и социальная сфера
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По итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тысячи человек, в том числе:
– 257,1 тысячи – в ходе реализации национальных проектов;
– 294,3 тысячи – на вакантные рабочие места;
– 357,1 тысячи – в рамках инициативы главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей".
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Гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тысячи государственных грантов в размере до 400 МРП (порядка 1,3 млн тенге) для открытия собственного бизнеса. Благодаря этому начали работу новые швейные мастерские, пекарни, салоны красоты, молочные и другие производства.
Многодетная мать Тогжан Сембаева из Астаны получила безвозмездный грант в 400 МРП (1,4 млн тенге) на производство деревянных игрушек "Монтессори" для реабилитационных центров
В Астане в сентябре текущего года был запущен социальный проект JOLTAP. Проект предоставляет возможность бесплатных консультаций по мерам господдержки, адресной соцпомощи, подаче заявок для открытия бизнеса, обучению, поиску работы
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На субсидируемые государством рабочие места в текущем году трудоустроено 196,3 тысячи человек, в том числе:
– на социальные рабочие места – 17,3 тысячи;
– на молодежную практику – 33,1 тысячи;
– на общественные работы – 120,7 тысячи;
– по проекту "Первое рабочее место" – 9,6 тысячи;
– по проекту "Контракт поколений" – 488;
– по проекту "Серебряный возраст" – 15,1 тысячи.
В 2023 году в Алматы запустили единую платформу Jobfаir365 по поиску работы для молодых людей. Программа включает в себя 3 направления - сервис по трудоустройству, который помогает молодым людям найти работу по своей специальности, сервис по бесплатным курсам, который предоставляет доступ к образовательным программам, и информационный портал.
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В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством. В результате одобрено 5,4 тысячи бизнес-проектов на общую сумму 25,4 млрд тенге.
Житель города Талдыкоргана Ерлик Жаксылыков в мае 2023 года получил микрокредит по программе "Микрокредитование молодежи" в размере 5 млн тенге. На полученные деньги Ерлик приобрел станок для изготовления изделий из дерева
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Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд – детям". Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.
В 2023 году на побережье озера Алаколь в области Жетысу был открыт оздоровительный летний лагерь для детей с инвалидностью. На реконструкцию социального объекта из местного бюджета направлено свыше 38,2 млн тенге
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С 1 января 2023 года в Казахстане продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тысяч гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% ежегодно. В результате до 2025 года их зарплата увеличится в 2 раза. Аналогичную работу проводят и отраслевые госорганы.
В частности, повышена заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования, педагогов организаций высшего и послевузовского образования системы органов внутренних дел и обороны, медицинских специалистов высшего уровня квалификации.
Установлены доплаты спасателям (70% от должностного оклада), а также работникам служб государственной лесной охраны, государственным инспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и так далее (100% от должностного оклада) за работу, связанную с рисками причинения вреда здоровью и жизни.
Наряду с этим по поручению главы государства:
– с 1 января увеличен период выплаты государственного пособия по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет;
– с 1 июля увеличен размер пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней с 6,4 МРП до 7,4 МРП;
– с 1 июля увеличен размер единовременной выплаты на погребение в случае смерти получателей пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий с 15,7 до 35 МРП.
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С 1 января были повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета, на 8,5%. Это коснулось порядка 2 млн получателей.
Кроме того, с 1 июля увеличены размеры пособий еще на 14,5% для лиц с инвалидностью и по потере кормильца. Это позволило обеспечить их рост на 23% в годовом выражении.
Всего на осуществление выплат с 1 января направлено свыше 1,1 трлн тенге.
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С 1 января рост солидарных пенсий в РК составил 10,5%. Вместе с тем по поручению главы государства размер минимальной базовой пенсии был повышен с 54% до 60% от величины прожиточного минимума, а величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, – с 46 до 55 МРП. В результате на 1 декабря средний размер совокупной пенсии составил 120 838 тенге.
По состоянию на 1 декабря в Казахстане насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Всего на выплату пенсий с 1 января направлено свыше 3 трлн тенге.
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Внедрено проактивное назначение социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности в рамках Цифровой карты семьи. Потенциальному получателю направляется SMS-уведомление, на которое необходимо ответить согласием. Оформление заявления и назначение пособия или выплаты производятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.
В Западно-Казахстанской области открылся центр активного долголетия "Қамқор" для пожилых людей. Здесь пенсионерам предоставляются физические, образовательные, психологические, врачебные услуги, а также юридические консультации. На сегодняшний день центр посещают около 180 жителей
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По состоянию на 1 декабря адресная социальная помощь (АСП) назначена 595,7 тысячи человек из 113,6 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге. Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.