Итоги года: новые рабочие места, льготные кредиты для молодежи, рост зарплат, пенсий и пособий

Редакция Primeminister.kz представляет очередной обзор развития Казахстана в уходящем году. В этот раз – в социальной сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Вопросам поддержки и развития социальной сферы в Казахстане традиционно придается приоритетное значение: государство ведет работу по созданию рабочих мест и повышению зарплат граждан, реализуются различные госпрограммы социальной помощи, выделяются средства на модернизацию соответствующей инфраструктуры.

Важность этой работы всегда подчеркивает глава государства.

"Текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу действительно нуждающихся в них граждан. Государство будет помогать тем, кто без этого не может обойтись. Основой всего должна стать упреждающая социальная политика, направленная в большей мере не на выплату поддерживающих пособий, а на создание продуктивных рабочих мест. Это позволит обеспечить реализацию принципа "всеобщей занятости", — отметил Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны весной этого года.

Несмотря на геополитическую турбулентность, все социальные обязательства в республике неукоснительно выполняются. Более того, по мере возможностей бюджета увеличиваются размеры пенсий, пособий и других мер поддержки.

Повышение доходов, трудоустройство и социальная сфера

По итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тысячи человек, в том числе:

– 257,1 тысячи – в ходе реализации национальных проектов;

– 294,3 тысячи – на вакантные рабочие места;

– 357,1 тысячи – в рамках инициативы главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей".

Гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тысячи государственных грантов в размере до 400 МРП (порядка 1,3 млн тенге) для открытия собственного бизнеса. Благодаря этому начали работу новые швейные мастерские, пекарни, салоны красоты, молочные и другие производства.

Многодетная мать Тогжан Сембаева из Астаны получила безвозмездный грант в 400 МРП (1,4 млн тенге) на производство деревянных игрушек "Монтессори" для реабилитационных центров

В Астане в сентябре текущего года был запущен социальный проект JOLTAP. Проект предоставляет возможность бесплатных консультаций по мерам господдержки, адресной соцпомощи, подаче заявок для открытия бизнеса, обучению, поиску работы

На субсидируемые государством рабочие места в текущем году трудоустроено 196,3 тысячи человек, в том числе:

– на социальные рабочие места – 17,3 тысячи;

– на молодежную практику – 33,1 тысячи;

– на общественные работы – 120,7 тысячи;

– по проекту "Первое рабочее место" – 9,6 тысячи;

– по проекту "Контракт поколений" – 488;

– по проекту "Серебряный возраст" – 15,1 тысячи.

В 2023 году в Алматы запустили единую платформу Jobfаir365 по поиску работы для молодых людей. Программа включает в себя 3 направления - сервис по трудоустройству, который помогает молодым людям найти работу по своей специальности, сервис по бесплатным курсам, который предоставляет доступ к образовательным программам, и информационный портал.

В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством. В результате одобрено 5,4 тысячи бизнес-проектов на общую сумму 25,4 млрд тенге.

Житель города Талдыкоргана Ерлик Жаксылыков в мае 2023 года получил микрокредит по программе "Микрокредитование молодежи" в размере 5 млн тенге. На полученные деньги Ерлик приобрел станок для изготовления изделий из дерева

Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд – детям". Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.

В 2023 году на побережье озера Алаколь в области Жетысу был открыт оздоровительный летний лагерь для детей с инвалидностью. На реконструкцию социального объекта из местного бюджета направлено свыше 38,2 млн тенге

С 1 января 2023 года в Казахстане продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тысяч гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% ежегодно. В результате до 2025 года их зарплата увеличится в 2 раза. Аналогичную работу проводят и отраслевые госорганы.

В частности, повышена заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования, педагогов организаций высшего и послевузовского образования системы органов внутренних дел и обороны, медицинских специалистов высшего уровня квалификации.

Установлены доплаты спасателям (70% от должностного оклада), а также работникам служб государственной лесной охраны, государственным инспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и так далее (100% от должностного оклада) за работу, связанную с рисками причинения вреда здоровью и жизни.

Наряду с этим по поручению главы государства:

– с 1 января увеличен период выплаты государственного пособия по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет;

– с 1 июля увеличен размер пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней с 6,4 МРП до 7,4 МРП;

– с 1 июля увеличен размер единовременной выплаты на погребение в случае смерти получателей пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий с 15,7 до 35 МРП.

С 1 января были повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета, на 8,5%. Это коснулось порядка 2 млн получателей.

Кроме того, с 1 июля увеличены размеры пособий еще на 14,5% для лиц с инвалидностью и по потере кормильца. Это позволило обеспечить их рост на 23% в годовом выражении.

Всего на осуществление выплат с 1 января направлено свыше 1,1 трлн тенге.

С 1 января рост солидарных пенсий в РК составил 10,5%. Вместе с тем по поручению главы государства размер минимальной базовой пенсии был повышен с 54% до 60% от величины прожиточного минимума, а величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, – с 46 до 55 МРП. В результате на 1 декабря средний размер совокупной пенсии составил 120 838 тенге.

По состоянию на 1 декабря в Казахстане насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Всего на выплату пенсий с 1 января направлено свыше 3 трлн тенге.

Внедрено проактивное назначение социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности в рамках Цифровой карты семьи. Потенциальному получателю направляется SMS-уведомление, на которое необходимо ответить согласием. Оформление заявления и назначение пособия или выплаты производятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

В Западно-Казахстанской области открылся центр активного долголетия "Қамқор" для пожилых людей. Здесь пенсионерам предоставляются физические, образовательные, психологические, врачебные услуги, а также юридические консультации. На сегодняшний день центр посещают около 180 жителей