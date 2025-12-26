В 2025 году Министерство обороны по поручению Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан продолжило внедрение цифровых решений в систему призыва и прохождения срочной воинской службы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Новые технологии охватывают медицинское освидетельствование, информирование граждан, формирование призывных списков и организацию службы.

В рамках цифровизации призывной кампании внедрена информационная система «е-Медосмотр». Система прошла пилотное внедрение в Астане, Шымкенте и городе Абай Карагандинской области. Прямая интеграция с информационными системами Министерства здравоохранения РК позволила ускорить медицинское освидетельствование и обеспечить доступ к актуальным данным призывников.

«е-Медосмотр» формирует цифровую медицинскую карту призывника, получает данные более чем по 100 медицинским параметрам, позволяет вносить заключения врачей, подписывать документы с использованием ЭЦП и QR-кодов, а также направлять на дополнительные обследования и получать их результаты в электронном виде. Система интегрирована с лабораториями, медицинским оборудованием и государственными информационными ресурсами. В настоящее время «е-Медосмотр» внедрён в Астане, Шымкенте, области Жетісу и Западно-Казахстанской области. Начаты работы по подключению в Акмолинской области.

Для информирования граждан о порядке прохождения воинской службы Министерством обороны запущен цифровой сервис ARMIA.KZ. В сервис встроен искусственный интеллект, обеспечивающий оперативные ответы на вопросы пользователей. Платформа будет интегрирована в общую цифровую систему Министерства обороны.

В призывной работе также внедрена система «Smart военкомат», основанная на технологиях искусственного интеллекта. Она автоматически формирует списки граждан, подлежащих призыву, и направляет уведомления о необходимости прибытия на медицинское освидетельствование. Отбор осуществляется по возрасту, антропометрическим данным, состоянию здоровья, уровню образования, наличию водительского удостоверения, а также основаниям для предоставления отсрочки или освобождения от призыва.

Цифровые подходы реализуются и в формате срочной службы. Пилотный проект Sarbaz+, реализуемый в войсковой части 78460 Сил воздушной обороны, предусматривает обновлённую концепцию боевой и специальной подготовки, внедрение современной бытовой и учебной инфраструктуры, медицинский мониторинг военнослужащих с использованием фитнес-браслетов, а также возможность получения во время службы гражданских специальностей в сферах IT, телекоммуникаций и управления беспилотными летательными аппаратами.

Реализация цифровых решений направлена на повышение прозрачности призывных процедур, эффективности подготовки и качества условий прохождения воинской службы.