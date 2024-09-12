Итоги купального сезона подвели спасатели Астаны

По данным ДЧС, с начала купального сезона на нарушителей было составлено 588 административных протоколов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице подвели итоги прошедшего купального сезона. Начальник Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов на брифинге в Службе коммуникаций рассказал о проделанной работе по предупреждению несчастных случаев на воде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Так, сотрудники Департамента по ЧС совместно с работниками полиции, Национальной гвардии, общественниками и волонтерами ежедневно проводили рейды и патрулирование вдоль акваторий города, где до граждан доводили правила безопасности на водоемах с раздачей памяток и буклетов.

«На постоянной основе проводились патрулирования русла реки Есиль спасателями РГУ «ОСО» на катерах в местах излюбленных мест купания населения, дополнительно выставлены 2 мобильных поста с лодками на опасных и необорудованных участках водоемов. С начала купального сезона при проведении рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции на нарушителей было составлено 588 административных протоколов на общую сумму 7 млн 435 тыс. 688 тенге», - сообщил представитель ДЧС города.

Совместно с Управлением цифровизации и государственных услуг в пилотном проекте проведена работа по установке системы определения границ заплыва и раннего обнаружения тонущих в районе набережной центрального пляжа (установлено 2 видеокамеры и громкоговоритель), а также камер видеонаблюдения «Сергек» с выводом экрана в Центр планирования и оперативного управления.