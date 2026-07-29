Всемирный фиджитал-саммит в рамках «Игр Будущего» стартовал в Астане

Столица,Турниры
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках программы мероприятия запланированы панельные сессии

Фото: пресс-служба Минтуризма

Столица принимает Phygital Sports Summit Astana 2026, который проходит в рамках международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». С приветственной речью на открытии саммита выступил министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма 

В мероприятии принимают участие министр спорта Объединённых Арабских Эмиратов Ахмед Бельхул Аль Фаласи, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, министр спорта Республики Узбекистан Адхам Икрамов, министр молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, министр спорта Республики Беларусь Сергей Ковальчук, а также представители международных спортивных организаций, технологических компаний и эксперты из разных стран.

В рамках программы саммита запланированы панельные сессии, посвящённые развитию фиджитал-спорта, международному сотрудничеству, цифровым технологиям, инновациям и перспективам развития спортивной индустрии.

Ожидается, что площадка станет платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вызовов и выработки совместных решений, направленных на дальнейшее развитие фиджитал-движения на международном уровне.

#Астана #старт #Игры будущего #фиджитал-саммит

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