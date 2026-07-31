Новый формат доставки роботами-курьерами тестируют в Астане

Фото: акимат Астаны

В Астане в тестовом режиме начал работу новый сервис автономной доставки заказов. На первом этапе жители района «Есиль» могут бесплатно оформить доставку из сервиса «Яндекс Лавка» с помощью роботов-курьеров, которые самостоятельно передвигаются по пешеходной инфраструктуре и доставляют заказы к жилым домам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Как уточняется, пилотный проект реализуется акиматом столицы совместно с Департаментом полиции Астаны, АО «Aстана Innovations» и компанией Yandex Qazaqstan при поддержке МИИЦР РК.

Оформить бесплатную доставку роботом можно в приложении Яндекс Go в разделе «Лавка». Если указанный адрес входит в зону пилотного проекта, при оформлении заказа пользователь сможет выбрать обычного курьера или робота-доставщика. Дополнительная плата за доставку роботом не взимается.

Робот следует к дому по пешеходному маршруту и останавливается на тротуаре у подъезда либо в ближайшей доступной точке. Пользователь может отслеживать его движение в приложении, а после прибытия – открыть грузовой отсек через смартфон и забрать заказ.

Роботы самостоятельно строят маршрут и анализируют окружающую обстановку с помощью систем навигации, компьютерного зрения и распознавания объектов. Они обнаруживают и объезжают препятствия, пропускают пешеходов, снижают скорость и при необходимости безопасно останавливаются.

Средняя скорость передвижения составляет около 6 км/ч, что обеспечивает безопасное и комфортное движение по тротуарам. Благодаря программному обеспечению и системе датчиков роботы могут работать в различных погодных условиях.

В городском акимате добавили, что 15 июля 2026 года состоялся первый тестовый запуск проекта. Специалисты проверили движение роботов по городским маршрутам, их взаимодействие с пешеходами и объектами инфраструктуры, а также механизмы безопасной эксплуатации.

«Астана последовательно внедряет современные технологии, которые делают городские сервисы удобнее и доступнее для жителей. В рамках проекта мы оценим работу автономной доставки в условиях городской инфраструктуры, уделив особое внимание безопасности, надежности сервиса и обратной связи пользователей. Полученные результаты станут основой для дальнейшего развития автономной доставки в столице», – отметил председатель правления Astana Innovations Ғизат Әмірғали.

Запуск пилотного проекта позволит жителям и гостям столицы познакомиться с новым технологичным форматом доставки и оценить его удобство в повседневной жизни. По мере его развития зона обслуживания будет расширяться. В ближайшее время доставка с помощью роботов-доставщиков станет доступна и жителям района «Нұра».

Сегодня Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу по цифровой трансформации страны. По инициативе Главы государства 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта и цифровизации. Кроме того, в текущем году была принята стратегия Digital Qazaqstan, в которой отдельное внимание уделено развитию беспилотных технологий как одному из ключевых направлений цифровой трансформации страны.