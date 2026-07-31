Анти Call-центр по перехвату мошеннических звонков запустили в Астане

Закон и Порядок,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

По сравнению с прошлым годом по городу снизилось количество случаев мошенничества на 3,5%

Фото: акимат Астаны

Прокуратура Астаны совместно с АО «Казахтелеком» запустила первый в Казахстане Анти Call-центр по перехвату мошеннических звонков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По словам прокурора Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Нурислама Балтабекова, цель проекта – предупреждение  интернет-преступлений до их совершения. 

«Проводится перехват подозрительных звонков, как с территории Казахстана, так и из других стран.  Операторы Анти Call-центра  держат кибермошенников на линии, отнимают у них время, мешают  дозвониться до потенциальной жертвы. Трафик звонков постоянно анализируется - откуда поступают, кому. И если выявляются  подозрительные  закономерности, например, большая продолжительность времени или много звонков поступают из одной локации, есть основания предположить, что это  мошенники.

После чего оператор Call-центра вступает в контакт с ними. Чем больше он отнимет времени у мошенников, тем защищеннее будут наши граждане. Долгий разговор на линии ударит по карману мошеннику, а не жертве. В это время киберполиция пытается предупредить граждан, которым звонят, что их данные имеются у преступников. У нас был и случай, когда мы с помощью центра предотвратили факт мошенничества прямо возле  банка, когда жертва телефонного обмана хотела  оформить на себя крупный  кредит», – рассказал Нурислам Балтабеков. 

По его информации, по сравнению с прошлым годом по городу снизилось количество случаев мошенничества на 3,5%, а число интернет-мошенничеств - на 12%. В прошлом году в Астане было ликвидировано два преступных Call-центра.

#Астана #мошенничество #Анти Call-центр

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