Анти Call-центр по перехвату мошеннических звонков запустили в Астане

Фото: акимат Астаны

Прокуратура Астаны совместно с АО «Казахтелеком» запустила первый в Казахстане Анти Call-центр по перехвату мошеннических звонков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По словам прокурора Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Нурислама Балтабекова, цель проекта – предупреждение интернет-преступлений до их совершения.

«Проводится перехват подозрительных звонков, как с территории Казахстана, так и из других стран. Операторы Анти Call-центра держат кибермошенников на линии, отнимают у них время, мешают дозвониться до потенциальной жертвы. Трафик звонков постоянно анализируется - откуда поступают, кому. И если выявляются подозрительные закономерности, например, большая продолжительность времени или много звонков поступают из одной локации, есть основания предположить, что это мошенники. После чего оператор Call-центра вступает в контакт с ними. Чем больше он отнимет времени у мошенников, тем защищеннее будут наши граждане. Долгий разговор на линии ударит по карману мошеннику, а не жертве. В это время киберполиция пытается предупредить граждан, которым звонят, что их данные имеются у преступников. У нас был и случай, когда мы с помощью центра предотвратили факт мошенничества прямо возле банка, когда жертва телефонного обмана хотела оформить на себя крупный кредит», – рассказал Нурислам Балтабеков.

По его информации, по сравнению с прошлым годом по городу снизилось количество случаев мошенничества на 3,5%, а число интернет-мошенничеств - на 12%. В прошлом году в Астане было ликвидировано два преступных Call-центра.