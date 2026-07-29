Игры будущего – 2026: руководители спортивных ведомств Кыргызстана и Узбекистана прибыли в Астану

Фото: пресс-служба Минтуризма

Для участия в международном турнире «Игры будущего – 2026» в Астану прибыли директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Урмат Асанбаев, почетный гражданин Кыргызской Республики, профессор Хабибула Файзуллаевич Анаркулов, а также министр спорта Республики Узбекистан Адхам Ильхамович Икрамов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Почетных гостей в Международном аэропорту Астаны встретил вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев. В ходе встречи гостям был оказан теплый прием, отражающий традиционное казахское гостеприимство.

Иностранные делегации примут участие в церемонии открытия и официальных мероприятиях международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026», который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.

В престижных соревнованиях выступят около 800 спортсменов из 35 стран, которые разыграют медали в восьми дисциплинах.