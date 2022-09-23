Из чего сделаны алматинцы

В честь Дня города с большим размахом прошел открытый фестиваль «Сүйемін сені, Алматы», который в самых знаковых и популярных алматинских локациях представил плоды творчества горожан.

Основными местами концент­рации художников, музыкантов, актеров, коллекционеров и ремесленников стали площадь перед Дворцом Республики, две прогулочные городские улицы Панфилова и Жибек Жолы.

Стоит отметить, что городской фестиваль стал первым широкомасштабным по количеству интересных задумок и посетивших его людей проектом после пандемического периода. Люди как будто вновь вернулись в прежние беззаботные деньки, когда не было места для санитарных ограничений. Более того, пройдя по улицам Панфилова и Жибек Жолы, горожане и гости города получили реальную возможность перенестись не только на пару-тройку, а на целых десять, двадцать и даже пятьдесят-шестьдесят лет назад. Всему этому способствовала историческая ретроспективная выставка, посвященная Алма-Ате наших родителей, нашей Алма-Ате и Алматы наших детей.

«Дорогие алматинцы, приходите вспомнить, из чего мы сделаны!» – именно с таким интересным лозунгом организаторы праздничного события в лице городского акимата приглашали горожан на ретроэкспозицию. Алма-Ата 40–60-х годов отразилась в главных героях, народных любимцах и событиях, фотографиях, Алма-Ата 70–90-х – в музыке, театральных перфомансах, арт-базарах, а Алматы 2000-х и до сегодняшнего дня – в современных поп- и рэп-исполнителях, стрит-дэнсерах и граффити.

По улице Панфилова про­шлись «живые» портреты, написанные известными отечественным художниками. Девушка, «сыгравшая» роль персонажа на картине Гульфайрус Исмаиловой «Казахский вальс», привлекла внимание десятков детей, пожелавших сфотографироваться рядом с ней, портретом, который может ходить, улыбаться и необычным, но весьма действенным способом знакомить юных горожан с историей и культурой Алматы.

Горожанам в особенности приглянулась зона, посвященная стилю 70-х годов. На ней властвовал известный алматинский стилист Мади Бекдаир, который провел для посетителей своего креативного «уголка» увлекательную лекцию о стиле того времени и не менее захватывающую викторину на знание моды «семидесятников» с приятными памятными подарками от сообщества стилистов.

Творческие уголки, расположившиеся на прогулочной улице города, демонстрировали фрагменты любимых фильмов со свойственным им антуражем, кинореквизитом. Здесь можно было увидеть старые чемоданы советского периода, ретромебель и посуду, телевизоры, пианино, дисковые телефоны и зонтики.

Девушки, облаченные в одеж­ду стиля 60-х, задорно отплясывали твист, облачившись в разноцветные платья. Их ножки украшали носки с туфельками советского периода.

Порадовал алматинцев и перфоманс известного алматинского мима и актера Сергея Червякова, который предстал в роли своего тезки – эпохального авангардного художника Сергея Калмыкова. Профессио­нал Сергей Червяков, не изменяя своим традициям, развлекал и веселил разновозрастных отдыхающих, следя за творческим процессом маленьких художников.

– Очень рада со своей семьей стать частью большого городского праздника. Я алматинка в третьем поколении. Так прият­но видеть здесь, на улице Панфилова, все родное для себя. Все мы здесь сегодня близки по духу. Это здорово! Пусть и дальше так будет! Видите, и на моей кофте, посвященной Алматы, написано: «Счастье не за горами, оно здесь!» Оно действительно здесь, в моем любимом городе! – отметила Эльвира Ахметова.