Выйдя на заслуженный отдых, Сталина Хе, привыкшая всю жизнь работать на производстве, и не подозревала, что откроет для себя новое направление деятельности, которое затянет ее буквально с головой.

– Я родилась в семье учителя французского языка и бухгалтера. Нас было трое детей, и всем родители дали возможность получить высшее образование, выпустили во взрослую жизнь. Окончив Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «машины и аппараты легкой промышленности», занималась ремонтом и наладкой оборудования, отвечала за безопасность персонала, работала начальником отдела кадров в ателье и на фабриках индивидуального пошива, – рассказывает моя собеседница.

Когда многие ровесники мечтали о спокойствии и отдыхе, Сталина Георгиевна выбрала для себя новое дело – такое теплое, мягкое и удивительно живое. Прежде создавать что-то своими руками ей особо не приходилось. Но все же постоянная близость к швейному производству и общение со швеями и дизайнерами, конструкторами и технологами, видимо, сыграли свою немалую роль.

– С выходом на пенсию появилась масса свободного времени. Я стала искать интересное занятие в качестве хобби. Подруга пригласила меня в Дом дружбы, где в то время у художницы и ремес­ленницы Веры Майкович собирались люди с различными интересами. Как правило, это были личности увлеченные, творческие. Кто-то изучал казахский язык, кто-то – английский, а нас учили плести макраме, вязать, рисовать и даже танцевать. Каждый подбирал себе занятие по душе, где мог проявить свой скрытый потенциал. В один прекрасный день нас научили валять войлок. Это непередаваемое ощущение, когда в твоих руках бесформенный комочек шерсти превращается в нечто прекрасное. К примеру, в тюльпан! С того момента я буквально заболела войлоковалянием, – признается Сталина Георгиевна.

Это были 2019–2020 годы, когда началась пандемия коронавируса. К счастью, в этот период в Сети стало появляться все больше видеороликов с мастер-классами по мокрому валянию. Начинающая ремесленница решила учиться по ним – валяла тапочки и валенки. Затем приобрела мастер-класс по тонкому войлоку и попробовала себя в изготовлении одежды. Свои первые плечевые изделия таразская рукодельница валяла под чутким руководством опытного педагога Анны Гурулевой.

По словам Сталины Хе, у жамбылцев растет интерес к этническому колориту в нарядах и аксессуарах, вместе с тем стали возрождаться древние ремесла, такие как войлоковаляние, изготовление баскуров, шашак бау, плетение из чия. Все чаще традиционные казахские орнаменты применяются в изготовлении одежды и обуви, и это, безусловно, радует.

– Для декора валяных изделий я подбираю орнаменты и композиционные мотивы, учитывая их смысловые значения. В этом мне помогает этнографический атлас казахского орнамента Ералы Оспанова. Я также вдохновляюсь, просматривая в социальных сетях, на мой взгляд, шедевральные изделия Улбосын Дауленовой, Жанар Казтай, Натальи Лемешко и других отечественных мастериц, – продолжает Сталина Георгиевна.

Позже она занялась не только войлоковалянием, но и шитьем, предпочитая использовать в работе также натуральные материалы. Обычно в ход идут тонкая овечья кардочесанная шерсть мериноса в топсе, различные растительные волокна (лен, вискоза, тенсель), пряжа и шелк. Шерсть в настоящее время мас­терица чаще приобретает у отечественных производителей. Объясняет это тем, что, во-первых, она в разы дешевле; во-вторых, по качеству практически не уступает итальянским аналогам.

Каждое изделие требует определенных временных затрат. Все зависит от сложности и объема работы. К примеру, шапочку-бини с простым декором можно изготовить за полдня, на создание палантина уходит два-три дня, чтобы свалять тапочки, таразской мастерице необходимо четыре-пять дней, а на пальто уходит целая неделя.

Что касается соблюдения баланса между современным дизайном и этничес­ким колоритом, то здесь рукодельница обычно действует по наитию, отдаваясь собственным чувствам.

Сталина Георгиевна – человек практичный, поэтому не стала заново изобретать велосипед, а решила использовать то, что уже хорошо работает.

– У меня нет какой-то авторской техники, – говорит моя собеседница. – Все, что я применяю в своей работе, используют и другие мастерицы. Это многим известные нунофелтинг, войлочное кружево, прорезной декор, аппликации, блокираторы...

Готовую продукцию Сталины Хе можно приобрести, как правило, во время ярмарок.

– У нас в городе создано шесть объединений ремесленников. Я состою в одном из них – Qoloner-Taraz, – рассказывает мастерица. – Членство в подобном сою­зе дает возможность участия в выставках и ярмарках, которые способствуют продвижению товара. Моими покупателями являются в основном туристы.

При желании у жамбылской рукодельницы можно заказать что-то индивидуальное. По ее словам, спрос на изделия ручной работы есть всегда.

– В продвижении нашей продукции нам помогает известный дизайнер Айдархан Калиев, который два раза в год проводит неделю высокой моды Aspara Fashion Week. На это мероприятие приезжают дизайнеры, модели и их фанаты из разных стран. Некоторые из них становятся нашими клиентами. Мы обмениваемся контактами и страничками в соцсетях. Так поддерживаем связь и получаем заказы, – говорит Сталина Георгиевна.

Бывает, поступает заказ на большое и сложное изделие. В таких случаях она обращается за помощью к своим коллегам, потому что с такой задачей физически никто в одиночку не может справиться. Например, однажды был заказ на изготовление панно размером 150 см х 230 см. Для его выполнения объединили силы сразу несколько мастериц. Такое сотрудничество помогает наладить связь, общение и провести с пользой время.

Несмотря на то что Сталина Георгиевна занялась войлоковалянием сравнительно недавно, у нее уже есть первое достижение. В августе текущего года был проведен конкурс «Лучший ремесленник», где она со своей коллекцией одежды заняла первое место в одной из четырех номинаций, получив свою минуту славы и приз в один миллион тенге.

Безусловно, останавливаться на дос­тигнутом таразская ремесленница не собирается.

– Планов на будущее много, надо все успеть, надо все попробовать, – улыбается она. – В первую очередь я хочу заняться расширением ассортимента и освоением новых технологий.