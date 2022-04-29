Из искры возгорелось пламя

В Нур-Султане состоялся III Международный кинофестиваль студенческих фильмов «Томирис».

Его организатор – коллектив Казахского национального университета искусств «Шабыт».

Отметим, что этот фестиваль стартовал в 2018 году как «Ұшқын» («Иск­ра»). Но так как сегодня он стал более устойчивым (по словам организаторов, «из искры вспыхнуло пламя»), то в этом году решено было изменить его название на более звучное – «Томирис».

Фестиваль этого года короткий, всего 3 дня, проходит он в кинозалах университета «Шабыт». Для участия в двух конкурсах – национальном и международном – заявлено 53 фильма (19 из них участвуют в национальном конкурсе, остальные – в международном).

В национальной программе фестиваль «Томирис» объединил четыре киношколы Казахстана: Национальной академии искусств имени Жургенова, университетов «Туран» и «Шабыт», а также новую киношколу при университете AimaU. Кроме трех киношкол Казахстана (AlmaU в этом году не участвует в фестивале), это две корейские, чешская, французская и армянская.

– Призеров пока еще нет, но очень важно, что у каждой из школ наметилась своя направленность, то есть имеются свой профиль и почерк, – сказала председатель национального жюри Гульнара Абикеева. – У одних очень сильная кинодокументалистика, у других – операторское мастерство, а какая-то из школ очень сильна в анимации.

Гостей из других стран в этом году немного. Иностранных участников представляли их посольства и культурные центры. На фестиваль при­ехали только члены международного жюри – Сергей Бодров (США), киноведы Гулбара Толомушева (Кыргызстан), Андроника Мартонова (Болгария) и аниматор Мавзур Махмутов (Узбекистан).

Напомним, председатель международного конкурса Сергей Бодров начинал свое творчество в Казахстане – в середине 80-х на «Казахфильме» была снята его картина «Непрофессионалы». Но самый главный его вклад в казахский кинематограф – картина «Монгол». Он вошел с этой лентой в 2008 году в шорт-лист «Оскара», представляя именно Казах­стан. Сейчас Сергей Бодров является гражданином США, где проживает с супругой Гульшад (Гука) Омаровой, сыгравшей когда-то главную роль в фильме «Сладкий сок внутри травы», где он был и соавтором сценария, и режиссером.

Про фестиваль этого года отличающийся немногословностью режиссер сказал достаточно сдержанно: «Молодежь надо поддерживать».

Председатель национального конкурса киновед Гульнара Абикеева отметила, что фестиваль «Томирис» снова возрождает фестивальное движение в Казахстане. За два года пандемии коронавируса оно, по ее словам, немного «уснуло». Не проводились МКФ «Евразия», Алматинский фестиваль, исключением стал только «Байконур» – республиканский фес­тиваль короткометражного кино, который проходил в формате онлайн.