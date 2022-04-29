Свежий выпуск
Из искры возгорелось пламя
Алия Садыкова

В Нур-Султане состоялся III Международный кинофестиваль студенческих фильмов «Томирис».

Его организатор – коллектив Казахского национального университета искусств «Шабыт».

Отметим, что этот фестиваль стартовал в 2018 году как «Ұшқын» («Иск­ра»). Но так как сегодня он стал более устойчивым (по словам организаторов, «из искры вспыхнуло пламя»), то в этом году решено было изменить его название на более звучное – «Томирис».

Фестиваль этого года короткий, всего 3 дня, проходит он в кинозалах университета «Шабыт». Для участия в двух конкурсах – национальном и международном – заявлено 53 фильма (19 из них участвуют в национальном конкурсе, остальные – в международном).

В национальной программе фестиваль «Томирис» объединил четыре киношколы Казахстана: Национальной академии искусств имени Жургенова, университетов «Туран» и «Шабыт», а также новую киношколу при университете AimaU. Кроме трех киношкол Казахстана (AlmaU в этом году не участвует в фестивале), это две корейские, чешская, французская и армянская.

– Призеров пока еще нет, но очень важно, что у каждой из школ наметилась своя направленность, то есть имеются свой профиль и почерк, – сказала председатель национального жюри Гульнара Абикеева. – У одних очень сильная кинодокументалистика, у других – операторское мастерство, а какая-то из школ очень сильна в анимации.

Гостей из других стран в этом году немного. Иностранных участников представляли их посольства и культурные центры. На фестиваль при­ехали только члены международного жюри – Сергей Бодров (США), киноведы Гулбара Толомушева (Кыргызстан), Андроника Мартонова (Болгария) и аниматор Мавзур Махмутов (Узбекистан).

Напомним, председатель международного конкурса Сергей Бодров начинал свое творчество в Казахстане – в середине 80-х на «Казахфильме» была снята его картина «Непрофессионалы». Но самый главный его вклад в казахский кинематограф – картина «Монгол». Он вошел с этой лентой в 2008 году в шорт-лист «Оскара», представляя именно Казах­стан. Сейчас Сергей Бодров является гражданином США, где проживает с супругой Гульшад (Гука) Омаровой, сыгравшей когда-то главную роль в фильме «Сладкий сок внутри травы», где он был и соавтором сценария, и режиссером.

Про фестиваль этого года отличающийся немногословностью режиссер сказал достаточно сдержанно: «Молодежь надо поддерживать».

Председатель национального конкурса киновед Гульнара Абикеева отметила, что фестиваль «Томирис» снова возрождает фестивальное движение в Казахстане. За два года пандемии коронавируса оно, по ее словам, немного «уснуло». Не проводились МКФ «Евразия», Алматинский фестиваль, исключением стал только «Байконур» – республиканский фес­тиваль короткометражного кино, который проходил в формате онлайн.

Популярное

Все
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Богатство – в многообразии
Без скидок на погодные условия
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
​​​​​​​Опорная точка в период трансформаций
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора перевели на современный казахский язык
​​​​​​​Гений слова и футбола
Пересесть на отечественные авто
Грызуны против патогенов?
Как припарковаться к балкону
Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокомментировал известный эксперт
Доходы начинаются с зарплаты
Дикий, дикий Дэн
​​​​​​​Три причины посмотреть фильм «Паралимпиец»
Www.Немного_о_погоде.Com
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Два новых моста появятся в Нур-Султане
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Свежий выпуск
Ода малой родине
Свежий выпуск
«Каспий» возвращает лидерство
Свежий выпуск
​​​​​​​Рост мастерства налицо
Свежий выпуск
​​​​​​​Давай помиримся

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]