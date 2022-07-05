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Из самого сердца
Михаил Тё, Жамбылская область

Асем Мухамеджанова своим примером доказывает, что в полиции могут успешно служить не только мужчины.

Служба в правоохранительных органах подходит не всем. Даже не каждый мужчина готов выполнять нелегкую работу. Но все же в полиции служат и женщины. Одна из них – подполковник полиции Асем Мухамеджанова, занимающая один из важных постов в региональном ведомстве.

На службу в органы внутренних дел Асем Быржановна пришла после окончания университета в сентябре 2001 года на должность инспектора группы криминальной информации отдела полиции № 2 УВД Жамбылской области, впоследствии реорганизованной в управление информатизации и связи. Успехи по службе стали основанием для ее перевода в нояб­ре 2012-го в центр оперативного управления на должность инс­пектора-дежурного (навигатора).

В декабре следующего года она уже стала старшим инспектором-дежурным группы управления силами и средствами ЦОУ УВД города Тараза, а в январе 2019-го была назначена его начальником.

– Центр оперативного управления – своего рода сердце регио­нального полицейского аппарата. Ведь именно отсюда поступают тревожные сигналы о тех или иных происшествиях, – говорит Асем Мухамеджанова.

По ее словам, значимость этой структуры трудно переоценить, ведь она призвана контролировать состояние оперативной обстановки, координировать действия служб и подразделений органов внутренних дел в предупреждении и раскрытии преступлений. Благодаря работе сотрудников центра полицейские оперативно реагируют на сообщения граждан о правонарушениях и преступлениях, стихийные бедствия и другие чрезвычайные происшествия.

Одна из функций ЦОУ – выявление и фиксация в режиме реального времени всех совершаемых правонарушений, в том числе нарушений Правил дорожного движения, что позволяет свое­временно принимать соответствующие меры к их пресечению, а также раскрытию преступлений. За этим пристально следят сотрудницы, которым требуются огромные усилия, чтобы механизм правоохранительной машины работал бесперебойно.

Ненормированный рабочий день, дежурства, рейдовые мероприятия – это лишь неполный список трудностей, с которыми сталкиваются женщины-полицейские, работающие под командованием Асем Мухамеджановой. Но всех представительниц прекрасного пола, кто связал свою жизнь со службой в полиции, в том числе их главу, объединяет одно – преданность профессии и желание служить людям.

Несмотря на колоссальную загруженность на работе, Асем Быр­жановна старается каждую свободную минуту уделять семье. Вместе с супругом воспитывает 16-летнюю дочь и 14-летнего сына. Подполковник полиции – прекрас­ная хозяйка, которая любит заниматься готовкой. А лучшим отдыхом для всей семьи считает совместный выезд на природу в горы, ведь именно красота родного края нравится женщине и ее близким больше всего.

Есть у нее еще одна особенность. Она – добрый и отзывчивый человек, обожающий животных. В ее доме живут огромная московская сторожевая собака по кличке Ирма и кот Ричи. Кстати, Асем Мухамеджанова прекрасно ездит верхом. В детстве все летние каникулы она проводила в Макпальском ущелье у родственников, которые занимались коневодством и привили ей любовь к лошадям.

Асем Мухамеджанова обладает внутренней силой и твердостью характера, умеет четко организовать работу подчиненных. Про таких обычно говорят: быть полицейским – ее призвание.

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