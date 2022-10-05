– Наш цех открылся 1 августа при поддержке Совета деловых женщин по проекту «Одно село – один продукт». Помещение на время нам выделил акимат района. Сами приобрели колодки, шерсточесальную машину. Шерсть закупаем у населения, стираем ее вручную. Красители используем натуральные, на основе сока из листьев и плодов свеклы. Уже есть заказы. Хотим попробовать делать зимнюю обувь – угги, – рассказывает бригадир Жанна Бакаева.

Напротив прилавка с мягкими игрушками – товары из села Тайпак Акжаикского района: рукавицы, домашние тапочки из войлока, рядом расположились бренд района – тайпакский арбуз и продукция из него – цукаты, варенье, мед. В последние добавлены травы – получились не только вкусные, но и полезные лакомства.

В каждой кукле до 80% ручного труда. Специально считали, что, к примеру, на метрового Сиреноголового нужно потратить 30 часов работы.

Интересовались нашими игрушками и в России, но были проблемы с доставкой. Вот эти два героя уже оплачены, скоро полетят в США. Стараюсь иностранных страшилок делать более симпатичными. Например, добавляю им щечки-румяна.

– Я в декрете, увлекаюсь шитьем, – рассказывает она. – Все началось с того, что дети попросили сшить любимого персонажа – Сиреноголового. Потом были Соник, Хагги Вагги, Кисси Мисси, Банан-пожиратель, которых не купишь в магазине. Теперь шьем их вместе с мамой. Создали интернет-странички, принимаем заказы. Особенно много их на праздники, под Новый год. Появились постоянные клиенты, в основном из Уральска и Аксая, но есть и из Астаны, Алматы, Актобе, Актау.

Маленькие посетители тянут мам и бабушек к прилавку с милыми мягкими «страшилками» – героями современных мультфильмов и видеоигр. Молодая мама троих детей Екатерина Полесюк из Уральска начала шить игрушки год назад. Сейчас ее хобби уже приносит доход.

Как и подобает ярмарке, нынешняя получилась яркой, богатой, впечатляющей. От разнообразия изделий, что называется, разбегались глаза: вот вам мыло ручной работы на основе лекарственных трав и эфирных масел, вот одежда и обувь, сувениры из глины и… шоколада, авторские конфеты, картины из шерсти, деревянная утварь, галантерея, пчелопродукция. Всего и не перечислить.

Приветствуя гостей и участников мероприятия, первый заместитель акима области Арман Утегулов заверил народных мас­теров, что руководство области поддержит все их начинания.

Любая вещь, сделанная вручную, уникальна, заряжена энергией мас­тера, а потому ценится намного больше, чем сошедшая с конвейера. В Уральске более 60 местных мастеров и рукодельниц недавно с успехом представили свою продукцию на выставке-ярмарке, организованной в рамках проекта «Одно село – один продукт».

В новом производстве заняты пять женщин. Они прошли тренинги у Айжан Беккуловой, председателя Союза ремесленников Казахстана, почетного члена и советника председателя Всемирного ремесленного совета, эксперта Национального комитета по нематериально-культурному наследию, художницы по текстилю, которая профессионально занимается войлоком более 25 лет.

– Опыт соседних Кыргызстана и Узбекистана наглядно показывает, что экономика государства может во многом опираться на ремесленничество. У нас же оно, к сожалению, до сих пор воспринимается не как отдельная отрасль, а больше как придаток к туристическому сектору, – говорит тренер. – В моем понимании человека, занимающегося поддерж­кой ремесленничества свыше четверти века, это и наше культурное наследие, и очень важный сектор экономики. Нам грех не воспользоваться опытом предков, бросовым сырьем и востребованностью экологически чистой и качественной продукции.

Говорят, нельзя обучить, можно только обучиться. Результат будет, если человек сам заинтересован в знаниях, в развитии. Я второй раз в Тайпаке, но у меня ощущение, что это мои давние единомышленники. Местные женщины впервые работают с войлоком и вдруг понимают, что из куска бросовой шерсти можно сделать вещь и продать ее. Их охватывает чувство гордости. Они из простых домашних хозяек превращаются в предпринимательниц.

Конечно, пока по пятьдесят тапочек самостоятельно не сваляют, говорить о качестве, стабильном производстве не приходится. Нужны навыки – мастерицы должны довести до автоматизма раскладку шерсти, знать, когда убавить или прибавить мыло. Это чисто технологические моменты, и их надо прочувствовать.

Всего из Западного Казах­стана в рамках проекта тренинги прошли семь человек, в том чис­ле пять из Тайпака. Также Айжан Беккулова провела для них онлайн-тренинг.

– Конечно, этого недостаточно, каждый должен пройти минимум пять тренингов. Очень надеюсь, что к зиме мы сможем говорить о реальной продукции цеха. Потенциал направления очень высок, просто его надо поддерживать, и этот опыт распространять на другие регионы. Сейчас в цехе всего пять мастериц, но уверена, когда у них будет получаться, подтянутся другие – и женщины, и мужчины. Ведь на самом деле это физически тяжелый труд. Но он обеспечивает на селе занятость, создание рабочих мест. Кроме того, мы не будем выбрасывать шерсть, ее можно продавать после обработки.

Проект «Одно село – один продукт» зародился в Японии в 60-х годах прошлого столетия, он нацелен на стимулирование сельских жителей к раскрытию потенциала через ремесленничество, расширение возможностей к самореализации, организации дела, которое приносило бы стабильный доход.

Правообладателем проекта является японское агентство международного сотрудничества JICA. В дальнейшем на успешный опыт Японии обратил внимание ряд азиатских стран. К примеру, в Кыргызстане данный проект набирал силу и популярность более десяти лет.

Совместно с японскими экспертами там определены перспективные направления для выхода на внешний рынок, налажены технологические процессы. На сегодня проект объединил свыше 3 тыс. кыргызских женщин. Многие товары уже продаются в торговых сетях за рубежом.

По словам Айжан Беккуловой, одна из кыргызских компаний в месяц выпускает на экспорт две с половиной тысячи пар тапочек, не считая объемов для местного потребления. Доведено до совершенства производство сухого порошка из свеклы.

О том, как проект получил развитие в Казахстане, рассказала управляющий директор по организации республиканских конкурсов НПП РК «Атамекен» Салтанат Абдикаримова.

– В 2018 году по приглашению агентства JICA я обучалась в Японии бренд-маркетингу с использованием местных ресурсов. Там впервые и услышала о проекте, – рассказывает она. – Своим опытом делились коллеги из Кыргызстана, Таджикистана. Идея понравилась. По приезде решила воплотить ее в жизнь. Цель – выпускать товар из местного сырья такого качества, чтобы он был востребован не только внутри страны, но и на внешнем рынке.

В Японии все село решало, что они будут производить, вместе работали над тем, чтобы товар достиг наивысочайшего качества. Нам предложили кыргызский опыт реализации. При всей своей кажущейся простоте проект требует глубоких знаний в сфере маркетинга и построения производственных процессов. Мы ездили в Кыргызстан, смотрели, как у них строится эта работа. В каждой области созданы бренд-комитеты, за каждый товар отдельно голосуют, достоин ли он выставляться в магазинах. Везде есть уголки изделий, выпущенных в рамках проекта. Курирует проект эксперт агентства международного сотрудничества JICA Харагучи Акихис.

Он работал с каждым предпринимателем индивидуально. Например, подсказал идею производства сухого порошка из свек­лы. Когда спросили: «Кому это надо?», эксперт открыл «Амазон» и показал, что 100 граммов этой продукции стоят 18 долларов.

В Западно-Казахстанской облас­ти проект осуществляется под эгидой Совета деловых женщин при региональной палате предпринимателей.

– Когда услышала о проекте «Один продукт – одно село», существующем в Кыргызстане, изу­чила их опыт. Очень хотела, чтобы и наши ремесленники могли развить свое дело до масштабов поставок на экспорт. В течение двух лет буквально «бомбила» нацпалату просьбами: давайте реализуем этот проект. Когда нарисовались перспективы по нему, конечно же, Западный Казахстан включили в число пилотных регио­нов. И наконец в начале нынешнего года проект стартовал. Для западноказахстанцев это очень важно. Международные эксперты оценивают его как движение вперед, – говорит инициатор проекта в ЗКО, председатель Совета деловых женщин Ляна Турсынова.

В развитие проекта на региональном уровне Ляна Алексеевна вкладывает не только душу, время, силы, но и собственные средства. Так, к примеру, нынешняя ярмарка-выставка разместилась в помещении ее ресторана. А технологи ее предприятия разработали рецепты приготовления меда, варенья и цукатов из арбузов.

– Наш регион выбран для развития производства изделий из войлока. В этом же направлении проект реализуется и в Мангистауской области. Сельхозпроизводители из Жамбылской области будут совершенствоваться на выращивании хмеля, в Костанайской начнут развивать производство сыров на основе козьего молока. Проект предполагает прежде всего выявление потенциала местных товаропроизводителей. Но мы больше акцентируем внимание на развитии женского предпринимательства в сельской местности, – продолжает она.

Чтобы выявить наиболее интересных товаропроизводителей, продукцию из местного сырья, которая имеет определенный потенциал на внешнем рынке, рабочая группа совета провела аналогичные выставки во всех районах области.

– На нынешнюю выставку-ярмарку мы пригласили самых продвинутых ремесленников, чтобы представитель агентства выбрал продукцию, которую впоследствии будет брендировать, доводить до международных стандартов и продвигать ее на экспорт, – говорит Ляна Турсынова. – Каждая ремесленница сегодня получила совет эксперта Харагучи Акихиса о том, так улучшить свой товар. 25 августа был проведен первый мастер-класс, а сейчас уже выходит первая продукция цеха, мастерицы намерены расширять ассортимент.

Как отметили устроители выс­тавки, особо заинтересовала японского специалиста продукция из арбузов, поэтому на следующий год западноказахстанцы смогут ее представить в Японии на выставке продуктов питания для всех торговых сетей страны. Но пока предстоит выстроить все бизнес-процессы, отработать нюансы.

Харагучи Акихис намерен в ближайший год еще раз приехать в Уральск, чтобы оценить, насколько улучшилось качество продукции западноказахстанских товаропроизводителей. В целом он дал высокую оценку потенциалу местных ремесленников.

– Ваш регион однозначно перс­пективный. Каждый мастер – автор идеи, художник, дизайнер. Вы можете и дальше работать, как сейчас, создавая уникальные вещи. Но для выхода на экспорт надо думать над единым стандартом, чтобы в дальнейшем масштабировать производство, – подчеркнул эксперт.

В целом шефство представителя агентства международного сотрудничества JICA над участниками проекта предполагает трехгодичный срок. За это время качество продукции сельских товаропроизводителей должно быть доведено до уровня международных стандартов.