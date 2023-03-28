Дефицит питьевой воды в Астане привел к ограничениям

Приянто решение регулировать мощность подачи по графику.
Из-за дефицита воды «Астана Су Арнасы» ограничит ее подачу потребителям, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу коммунального предприятия.
«В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды», - говорится в сообщении.
Поэтому ГКП «Астана Су Арнасы» приняли решение регулировать давление подачи воды по следующему графику:
- с 04:30 до 09:30 давление воды будет на повышенном режиме;
- с 09:30 до 12:00 - на пониженном;
- с 12:00 до 14:00 - на повышенном;
- с 14:00 до 18:00 - на пониженном;
- с 18:00 до 00:00 - на повышенном;
- с 00:00 до 04:30 - на пониженном.
Эти меры введены до запуска новой насосно-фильтровальной станции.
«Строительство насосно-фильтровальной станции началось осенью 2021 года. Ее мощность в 105 тыс куб. м/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города», - сообщает услугодатель.
При этом отмечается, что завершить строительство новой станции планируется к лету текущего года.
«Просим всех потребителей рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей воды в ваш дом», - говорится в сообщении.