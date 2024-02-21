Грузовик оставил без газа сельчан в Алматинской области

В поселке Абай грузовик повредил магистральный газопровод среднего давления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карасайского района Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, минувшей ночью из-за наезда частного большегрузного автотранспорта на магистральный газопровод среднего давления без газоснабжения остались несколько микрорайонов Наурызбайского района.

– Оперативно на место выехали группы. В настоящее время в аварийно-восстановительном процессе задействованы все коммунальные предприятия города, служба спасения, – рассказали в акимате.

Отмечалось, что время аварийно-восстановительных работ продлится ориентировочно до 04:00 часов. Новой информации о ликвидации последствий аварии не поступало.