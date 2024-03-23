Из-за повышения уровня углекислого газа эвакуированы 70 горняков на шахте Qarmet

Происшествия
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Предварительная причина нештатной ситуации – повышение уровня углекислого газа при испытаниях оборудования системы вентиляции шахты, передает Kazpravda.kz

Фото: Qarmet

Нештатная ситуация произошла при проведении испытаний систем вентиляции на шахте имени Ленина угольного департамента 22 марта, сообщает пресс-служба Qarmet.

«В результате плановых работ по проверке систем вентиляции автоматическими датчиками зафиксировано повышение уровня углекислого газа на центральном конвейерном уклоне Д6, горизонт 170 м, в районе пикета 54.

Незамедлительно введён план эвакуации бригады горняков, задействованных в ремонтных работах. В результате предпринятых мер на поверхность выведены 70 работников. Эвакуация прошла в штатном режиме», - говорится в сообщении.

На месте находится руководство Qarmet, расчёты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, личный состав ДЧС области.

Предварительная причина нештатной ситуации – повышение уровня углекислого газа при испытаниях оборудования системы вентиляции шахты.

Данные работы не проводились на шахте имени Ленина с 2017 года.

Указанные испытания являются частью масштабных работ по аудиту систем безопасности и условий труда шахтёров согласно новой политике компании.

#эвакуация #углекислый газ #QARMET #шахта имени Ленина

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