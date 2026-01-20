Участие в голосовании приняли 66% избирателей, включенных в списки. Результаты подсчета голосов показали: с убедительным отрывом в выборах победил Жанат Жунусбеков – он набрал 80% голосов. Официальные итоги огласила председатель районной избирательной комиссии Кулайза Шакарова, вручившая вновь избранному акиму служебное удостоверение.

Выступая на церемонии, аким области Жетысу Бейбит Исабаев отметил, что Жанат Жунусбеков – уроженец этих мест, имеющий значительный опыт работы на различных должностях в госструктурах области Жетысу и Алматинской области. С декабря 2022 года занимал пост заместителя акима Кербулакского райо­на. Обладает необходимыми организационными навыками, знает специфику региона и готов продолжить реализацию начатых проектов.

– Кербулакский район имеет высокий потенциал в сфере аграрного производства, – подчеркнул Бейбит Исабаев. – За последние годы здесь проделана большая работа, реализуются масштабные проекты по улучшению инфраструктуры, развитию социальной сферы и модернизации коммунальных систем.

В течение 2023–2025 годов район получил 61,8 млрд тенге на развитие инфраструктуры и социальных объектов. В частности, здесь закончен ремонт автодороги Сары­озек – Коктал, близится к завершению реализация проекта по обеспечению поселка Сарыозек питьевой водой.

– Раньше жители набирали воду в уличных колонках, теперь же она есть в каждом доме. Это огромное облегчение для людей, возможность жить с комфортом, – рассказала жительница Сарыозека Алтыншаш Бейсенбайкызы.

Особое внимание аким области уделил вопросам развития аграрного сектора – главной отрасли экономики района. Он напомнил новому руководителю о необходимости поддержки фермеров и эффективного использования сельхозземель.

– Государство действительно помогает сельчанам. Мы получаем льготное топливо, покупаем технику в лизинг. Благодаря этому хозяйства развиваются, а село живет, – рассказал Марат Талгарбаев, представитель крестьянского хозяйства «Талгарбаев К.» из Жоламанского сельского округа.

Жители района также отмечают положительные перемены в здравоохранении. Построено и оснащено современное здание районной больницы в Сарыозеке.

– Теперь у нас есть кабинеты для всех нужных специалистов, современное оборудование и комфортные условия. Люди чувствуют, что о них действительно заботятся, – заметила Касира Куандыкова, жительница района.

Бейбит Исабаев поставил перед новым руководителем района ряд ключевых задач: это завершение водоснабжения Сарыозека, газификация населенных пунктов, развитие туризма, возвращение в госсобственность неиспользуемых сельхозземель, реализация крупного проекта, связанного с запуском Коксайского медеплавильного комбината. Особого контроля требует качество реконструкции старого здания районной больницы и строительство объездной дороги вокруг Сарыозека.

Выступая перед участниками собрания, Жанат ­Жунусбеков поблагодарил жителей района за оказанное доверие.

– Для меня это большая честь и огромная ответственность. Буду работать с полной отдачей, чтобы оправдать ожидания избирателей и сделать жизнь людей лучше, – заверил новый аким.