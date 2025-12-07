Фото: пресс-служба НОК РК

Состоялось заседание Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана. Участники обсудили итоги работы за 2025 год, результаты национальных сборных на международных соревнованиях, задачи на новый сезон, а также провели выборы президента федерации, сообщает Kazpravda.kz

По решению участников заседания главой федерации избран Еркин Окасов.

Он сменил на посту Даулета Турлыханова, который принял решение оставить должность по собственному желанию, отметили в пресс-службе федерации.