Даулет Турлыханов решил оставить должность по собственному желанию
Состоялось заседание Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана. Участники обсудили итоги работы за 2025 год, результаты национальных сборных на международных соревнованиях, задачи на новый сезон, а также провели выборы президента федерации, сообщает Kazpravda.kz
По решению участников заседания главой федерации избран Еркин Окасов.
Он сменил на посту Даулета Турлыханова, который принял решение оставить должность по собственному желанию, отметили в пресс-службе федерации.
"Я приложу все усилия, чтобы высокий статус борьбы не был утерян и мы продолжали прославлять казахстанский спорт на мировой арене. Огромная благодарность всем, кто оказал доверие. Уверен, что с вашей поддержкой мы покорим еще немало вершин", - сказал Окасов.