Почему школы не готовы к новому учебному сезону?

Как выяснилось, сразу в шести средних учебных заведениях подрядчики не успевают завершить ремонт ко Дню знаний.

По словам руководителя областного управления образования Мейрхана Омирбека, проблема заключается в том, что согласно заключению государственной экспертизы при имеющихся ресурсах запланированную работу было рассчитано выполнить за 5–6 месяцев, а в запасе у строителей только 2,5 месяца. Понятно, что в срок примерно в два раза меньше сделать весь объем работ просто нереально, если только не изменить некоторые условия задачи, что и попытались сделать в региональном ведомстве просвещения. Речь идет об усилении рабочих бригад на строительных площадках. Еще в конце июля – начале августа стали вестись переговоры с подрядчиками о возможности ускорения темпов за счет увеличения числа рабочих на объектах. Однако нельзя забывать о качестве.

– Безусловно, хотелось, чтобы в новый учебный год дети пришли в полностью обновленную школу, но, к сожалению, рабочие не успевают завершить ремонт к сентябрю, полный объем работ обещают выполнить только к концу октября. Мы предложили городскому отделу образования на период ремонта перейти на дистанционное обучение, но получили отказ, – поясняет директор средней школы № 28 им. Алии Молдагуловой Светлана Гурская.

На ремонт этого объекта было выделено около 200 млн тенге, начался он 20 июня, что довольно поздно по сравнению с другими школами. И в этом, считают специалисты, главная причина невозможности сдать объект к 1 сентября. Большое значение сыграла и малочисленность рабочих на объекте, отчего страдает общий темп ремонта.

По проекту заложены сейсмоусиление металлической сеткой по всему внутреннему периметру здания, замена подводных труб системы отопления, частичное обновление водопровода, замена деревянных оконных рам на пластиковые, проведение усиленных электропроводки и интернет-кабеля, отделка фасада, благоустройство территории и другие работы.

Напомним, с момента сдачи в эксплуатацию средней школы № 28 областного центра капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Конечно, педагоги учреждения рады, что наконец очередь дошла и до них, но есть опасения, что ремонт к сентябрю не будет закончен.

– У нас учатся более 570 детей. На этом микроучастке школа является единственной. Если все же придется заниматься не у себя, то мы рассматривали вариант перевода детей на время ремонта в соседние школы, – сказала Светлана Гурская. – Самая ближайшая из них – школа № 16. Туда мы планировали отправить начальное звено. К тому же в июне этого года учащиеся младших классов уже занимались в ней в связи с началом демонтажа здания. Тогда там шли только экзамены, поэтому отучились без проблем. Но в сентябре школа будет полной, для наших детей места нет.

На гораздо большем расстоянии как альтернатива находится СШ № 20. Администрация учебного заведения готова пойти навстречу. Но, правда, дети смогут учиться только во вторую смену.

По словам главы администрации школы, это крайне неудобно для старшеклассников, многие из которых посещают подготовительные курсы, творческие кружки и спортивные секции. Им придется перестраивать свой график. Также у директора школы есть опасения, что учащимся будет неудобно добираться до места учебы, поскольку прямого автобусного маршрута из этого района туда нет. И для них нужно будет организовывать подвоз.

– Даже если автобусы выделят, нет гарантии, что кто-то не опоздает. Это ведь человеческий фактор. В итоге ребенок не попадет на занятия. А привозить самостоятельно могут не все, – объяснила ситуацию Светлана Гурская. – Такой расклад неудобен для многих, поэтому сегодня наблюдается отток учащихся.

Безусловно, дети из СШ № 28 в случае их временного «переселения» будут создавать дискомфорт для учащихся и педагогов двадцатой школы. По этой причине на суд областного департамента по контролю в сфере образования и городского отдела образования было вынесено предложение о том, чтобы направить все силы на завершение работ в первую очередь на втором и третьем этажах, где расположены в основном учебные кабинеты, и разрешить учиться детям в своих стенах.

– На первом этаже находятся мини-центр и только три кабинета, которые не спасают общего положения, поэтому целесообразнее сделать акцент на двух верхних этажах. Там осталось провести отделочные работы, установить двери, покрасить стены и полы. Думается, если рабочие будут трудиться в несколько смен и на объекте ежедневно их будет от 50 человек и выше, а не как это было вначале – 25–30, то за оставшееся время вполне возможно подготовить два этажа, – считает директор школы.

Предусмотрено, что дети будут входить в здание не через главные двери, а через боковые. Наверх они смогут подниматься по лестнице, минуя первый этаж и не заходя на передний двор, где продолжат вести отделочные работы и благоустройство территории. Администрация школы уверена, что это обеспечит более удобный для всех и безопасный образовательный процесс.

Что касается горячего питания, то пока столовую не приведут в надлежащий вид, детей планируется кормить прямо в учебных классах. Готовые блюда будут доставляться в сменных термосах. Этот вопрос уже оговорен и согласован с поставщиком услуг.

Говоря об уроках физкультуры, директор отметила, что по программе первые два месяца предусматривается их проведение на открытом воздухе. А к тому моменту, когда похолодает, спортзал будет готов.

С детьми из мини-центра проблем нет. Их пока водят в соседний детсад.

– Также задержки произошли из-за постоянно вносимых изменений в проект. В итоге оказалось очень много добавленного и исключенного. К примеру, в кабинетах не были предусмотрены раковины. А согласно нынешним санитарным нормам их установка необходима. Причем в трубах должна быть не только холодная вода, но и горячая. Даже подведение труб не было учтено. Мы потеряли время, пока доказывали, что в кабинетах, особенно в специальных, нужны умывальники. Также в отделке поменяли дорогостоящую декоративную штукатурку «дождик» на менее затратный и вместе с тем более практичный, долговечный и эстетичный металлосайдинг. Делать первый вариант выходит, во-первых, дольше, а во-вторых, штукатурки хватило бы максимум на три года. Кроме того, были внесены значительные изменения в столовой с учетом современных тенденций. Теперь в ней станет просторнее и светлее. Поговорив с поставщиком услуг, мы убрали маленькое окошко для раздачи пищи, а в обеденном зале поменяли деревянный пол на кафельный, – рассказала Светлана Гурская.

Естественно, что даже малейшие корректировки и их согласование тоже занимают время. Но непонятно, почему это не делается сразу, еще на этапе разработки. Ведь в конечном счете страдают дети.

– ГАСК дал нам срок – четыре месяца. Но разрешение мы получили поздно. Только 20 июня приступили к работе. Безусловно, это сильно нас задержало. По просьбе заказчика мы увеличили численность рабочих и ускорили темп ремонта. Уже провели электропроводку, завершили левкас… На сегодняшний день в целом выполнено более 60% ремонта. Получилось много добавленных видов работ, не включенных в проект. В настоящее время усиленно работаем на втором и третьем этажах. Надеюсь, мы успеем закончить работу на них к началу учебного года, – выразил надеж­ду начальник участка ТОО «Азамат құрылыс» Алмаз Рыспаев.

Похожая ситуация сложилась и в пяти других учебных заведениях: средних школах № 34, 44 и 46 города Тараза, а также в СШ № 2 села Айдарлы и средней школе им. К. Рыскулбекова села Бирлик Мойынкумского района. Администрация каждого учебного заведения решает свои проблемы самостоятельно. Что будет, если подрядчики не успеют отремонтировать основные корпуса школ, пока неизвестно. На этот счет не дали ответа и в областном управлении образования.