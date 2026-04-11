В Атырау состоялась торжественная церемония открытия Atyrau Creative Hub, современного многофункционального пространства, созданного для развития креативных индустрий и инновационной среды региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В мероприятии приняли участие руководство области, представители МКИ и Фонда развития креативных индустрий. Инфраструктура хаба включает коворкинг-зоны, конференц-залы, библиотеку, медиа-студии, учебные аудитории и офисы для резидентов.

Деятельность ведётся по трём направлениям: развитие креативных индустрий, применение искусственного интеллекта и поддержка социальных проектов.

В рамках открытия прошли ярмарка местных предпринимателей, тематические выставки, мастер-классы, лекции, демонстрация 3D-технологий и концертная программа.

Также состоялась встреча с представителями отрасли, где обсудили меры государственной и частной поддержки.

На базе хаба планируется реализация образовательных программ в сферах IT, медиа, дизайна и предпринимательства. Пространство станет стратегической площадкой для формирования креативной экосистемы региона и поддержки новых инициатив.