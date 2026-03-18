На сцене столичной Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева прошел республиканский конкурс «Алтын әже», собравший самых ярких и талантливых бабушек со всей страны. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня национальной одежды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Главная цель конкурса — сохранить и передать будущим поколениям традиции и обычаи, которые веками формировали национальную идентичность.

В этом году на сцену вышли 15 участниц из разных регионов Казахстана. В национальных костюмах, расшитых орнаментами, участницы пели, танцевали и представляли театрализованные постановки, раскрывая глубину казахского воспитания и значимость семейных традиций.

Конкурсная программа включала пять этапов, в каждом жюри оценивало не только артистизм и мастерство, но и жизненный опыт участниц — их мудрость, искренность и умение передать ценности через творчество.

Особой частью вечера стали личные истории. Каждая участница делилась своим жизненным опытом воспитания и семейными традициями, превращая конкурс в трогательный диалог поколений. Со сцены звучали слова о терпении, уважении и любви — тех основах, на которых держится семья.

«Именно матери и бабушки являются хранительницами традиций. Через них передаются воспитание и национальный характер. Мероприятие направлено на то, чтобы раскрыть образ современной казахской бабушки», — отметила председатель общественного объединения «Қазақ аналары дәстүрге жол» Сәуле Кабашева.

По итогам конкурса победительниц ждали не только почетные награды, но и приятные подарки — путевки по живописным уголкам Казахстана и за рубеж.